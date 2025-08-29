Кой има имен ден днес, 29 август 2025 г. Честито!

На 29 август 2025 г. имен ден празнуват всички, които носят името Анастас, Асен, Сиян, Таско, Анастасия, Ася, Настя, Сийка, Сия. На този ден църквата почита Св. Анастасий Струмишки /Спас Струмишки или Радовецки/. Той е новомъченик от XVIII век, почитан като светец от православната църква. Българската православна църква го почита на 29 август, а в гръцката църква светецът е известен като Анастасий Български и паметта му се тачи на 8 август.

