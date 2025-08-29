Войната в Украйна:

Кой има имен ден днес, 29 август 2025 г. Честито!

29 август 2025
На 29 август 2025 г. имен ден празнуват всички, които носят името Анастас, Асен, Сиян, Таско, Анастасия, Ася, Настя, Сийка, Сия. На този ден църквата почита Св. Анастасий Струмишки /Спас Струмишки или Радовецки/. Той е новомъченик от XVIII век, почитан като светец от православната църква. Българската православна църква го почита на 29 август, а в гръцката църква светецът е известен като Анастасий Български и паметта му се тачи на 8 август.

Честит имен ден! Бъди здрава, сияйна, безстрашна и неповторима! Нека името ти носи късмет, с който да преодолееш всякакви препятствия, които се изправят пред теб!

***

Честит празник! Нека здравето бъде винаги с теб! Да са светли и леки дните ти, а нощите - спокойни. Животът да е изпълнен с чудеса и името ти да се споменава само с добро!

***

Честит имен ден! Бъди специален, както е специално и името ти! Нека денят ти донесе щастие, щастливи мигове и уверения за обич и взаимност с любимите ти хора.

***

Честит празник! Нека името ти ти носи щастие, късмет и любов. Бъди щастлива, обичана и ценена от близките и любимите си хора, а животът ти да е изпълнен с чудеса!

***

