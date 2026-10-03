Кой има имен ден днес, 3 октомври 2026 г. Честито!

На 3 октомври 2026 г. имен ден имат всички, които носят името Денис, Денислав, Денислава и производните им. На този ден църквата почита Св. свещеномъченик Дионисий Ареопагит, който бил родом от Атина Той е един от първенците на атинския съд-ареопаг, и, като се покръстил, проповядвал Христовата вяра. Заедно с апостолите отишъл в Иерусалим за погребението на Богородица. После бил на проповед в Галия, Франция - в Париж. С двама свои ученици бил посечен в 96 година при император Дометиан.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Бъди благословена, щастлива и обичана! Нека този, толкова специален празник те превърне в най-ценената жена, най-уважаваната майка и най-щастливата приятелка!

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Нека този празник озари деня и бъдещите ти дни! Бъди усмихната и много щастлива! Нека всяко твое желание бъде закон за хората, които те обичат!

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Нека твоят имен ден се превърне в истински празник на любовта, приятелството, взаимността, честните отношения и радостта! Обичай и бъди обичана!

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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбена, бъди уверена, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване!

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Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет!

Имени дни през октомври 2026 г.