Кой има имен ден днес, 8 януари 2026 г. Честито!

На 8 януари 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Юлиян, Василиса, Емилиян и производните им. Свети Иулиан се родил в египетския град Антиноя в семейството на знатни и богати родители. Младият човек обикнал чистотата на девството и пожелал да го запази до края на дните си. Той го положил за основа на всички останали добродетели и като четял прилежно и изучавал Божествените книги, живеел в страх Божий. Иулиан изучил и елинската мъдрост, и християнското учение, запознал се със светската философия, овладял добре и Божественото Писание. Негова съпруга станала Василиса.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Честит имен ден! Да е свято името ти, светъл животът ти, празничен - всеки твой ден! Да се къпеш в любов, пари, късмет и щастие! 

***

Честит имен ден! Нека този ден ти донесе щастието, което заслужаваш, обичта на приятелите и любовта на любимите ти хора! Празнувай от сърце!

***

Нека този ден бъде изпълнен с най-истинските неща в живота - приятелство, любов, усмивки! Да си здрав, щастлив и благословен във всяко едно действие, което предприемеш!

***

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори! 

Имени дни януари 2026 г.

Снимки: iStock    

