Коментар №3 на седмицата: Как да пишеш статус като генерал Стефан Янев: Безплатен курс по творческо писане

Публикуваме най-четените и харесвани коментари тази седмица. Този коментар събра над 6000 ваши прочитания в Actualno.com.



Понеже човек се учи да пише първо с подражателство, а после с оригинална мисъл, да направим кратко упражнение. Вече публикувахме общи насоки за това как се пишат статуси като Слави Трифонов, но Трифонов е за начинаещи и се заучава лесно. Сега ще вдигнем летвата - да пишем като генерал Стефан Янев e по-сложно. Курсът ни е абсолютно безплатен, ако го вземете ще ви дадем сертификат за напреднали за 1200 лева.

Ето как става.

1. Две поредни изречения с въпросителен, без смислова връзка

Не може да очакваш от военните ясна мисъл. Това е първото нещо, което трябва да постигнете - да се отървете от нея. А между двата варианта - да станете военен или нарочно да объркате мисълта си - все пак препоръчваме втория. Затова, ако някой ви е нападнал в парламента, напишете нещо от рода на:

"Не прави ли Съединението силата? Не сме ли силни, защото сме съединени?"

Като нанижеш така два поредни въпросителни, се отръпни малко назад и помисли върху изречението. Ако ти изглежда тъпо, но все пак има някаква банална логика, значи си се провалил. Трябва да е не само тъпо, но да няма никаква логика - едва тогава можеш да постигнеш яневски стил. Затова редактирай горното изречение, да стане така:

"Няма ли Съединението разединение? Единак ли единият или е сам?

А, така е по-добре! И както виждаш - никак не е лесно.

2. Наричай интернет със странни имена

Понеже интернет е голяма новост за теб, вероятно защото военните занимания са те държали далеч от суетата на деня, но откакто си политик си разбрал, че без суетата на деня не може, изживей интернет като голямо събитие. И го назови така, както древните са назовавали нови земи с почуда и удивление: измисли си названия като откривател. Янев например е първият човек, използвал словосъчетанието "информационната система", както и "хората от Мрежата". Затова може да опиташ с нещо подобно - да кажем "компютърната свръзка" или "контактната инфраструктура". Може би пък тези фрази дори съществуват - открий учебници от началото на 90'те, разясняващи Windows 95 и си подчертавай най-важното.

3. Цитирай Кенеди без никаква връзка с това, което си написал

Каквато и словесна каша да забъркаш, вкарай вътре цитат на Кенеди. Например - пусни статус от горния тип, хвърляй вътре объркани мисли, така както хвърляш дърва в печката, за да гори, и накрая прасни следното:

"Ние решаваме да отидем до луната или да направим друго нещо, не защото е лесно, а защото е трудно".

Дж.Ф. Кенеди

Също, не забравяй от време на време да публикуваш и самостоятелни цитати на Кенеди, понеже наистина изживяваш интернет с голямо закъснение и не си разбрал, че това се правеше през 2012-та. И тогава беше тъпо, но беше ново: при теб всичко трябва да е тъпо и демоде.

4. Намери обложка на велик албум и се асоциирай с нея

Ценителите на предизборни кампании, към чиито естетически клуб принадлежи и авторът на този текст, помнят невероятния момент, в който Стефан Янев пусна снимка на това как той и негови съпартийци пресичат пешеходна линия, сложена в колаж с прочутата обложка на Abbie Road на Битълс, на която Ленън, Макартни, Ринго Стар и Харисън правят същото. Може например да използваш обложката на Wish you were here със здрависването на двама души, единият от които е обгърнат в пламъци.

Не забравяй в тази връзка да се подпалиш.

Автор: Райко Байчев