Комисия търси пропуски и нередности в документите на кандидатите за шеф на БНТ

Съветът за електронни медии (СЕМ) прие решение за създаване на техническа комисия, която да извърши проверка на наличността и редовността на документите на кандидатите за генерален директор на Българската национална телевизия (БНТ). То бе прието с три гласа "за" и един "против" на днешното заседание на Съвета. Решението е във връзка с прилагането на чл. 6 от Процедурата за избор на генерален директор на националните обществени доставчици на радио- и аудио-визуални услуги. С него СЕМ приема процедура за избор на генералния директор на националния обществен доставчик на аудио-визуални медийни услуги - Българска национална телевизия, обясни председателят на СЕМ Симона Велева. По думите ѝ тези общи правила, които се отнасят и към избора на генерален директор на БНТ обаче не съдържат конкретни разпоредби.

Във връзка с проверката на документите на кандидатите в практиката си до този момент Съветът е възприел подход за възлагане на помощен орган - техническа комисия и тя да осъществява тази първоначална проверка на документи. Обичайно техническата комисия състои от двама от членовете на Съвета за електронни медии, както и от експерти от администрацията, отбеляза още тя, цитирана от БТА.

За председател на комисията бе избрана Къдринка Къдринова, член на СЕМ, а членове на комисията са Пролет Велкова, също член на СЕМ, както и Доротея Петрова – директор на дирекция "Специализирана администрация", Райна Радоева – директор на дирекция "Обща администрация", и Владимир Павлов – старши юрисконсулт в специализираната администрация.

Снимка: БГНЕС

Комисията трябва да докладва за евентуални пропуски или нередности в документите на кандидатите най-късно до 23 септември. Ако такива не бъдат установени, дейността ѝ ще бъде отразена в протокол, който ще бъде представен на СЕМ за одобрение до 2 октомври.

Припомняме, че петима кандидати са подали документи за поста генерален директор на Българската национална телевизия в Съвета за електронни медии. Това са Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Невена Андонова и Милена Милотинова. До 2 октомври ще бъдат обявени имената на допуснатите до процедурата, а до 9 октомври – на тези, които ще бъдат изслушани. Очаква се новият генерален директор на обществената телевизия да бъде избран на 16 октомври.

Ще има ли БНТ нов генерален директор?

Снимка: Михаил Митев/Actualno.com

Дали обаче и този избор ще бъде легитимен не е ясно, тъй като все още има дела, които може да се "намесят" ключово в развоя на събитията. Освен това, само преди броени дни между Емил Кошлуков и СЕМ се разрази "битка" чрез декларации и официални позиции. Настоящият генерален директор на БНТ, който управлява вече три години извън мандат, заплаши СЕМ, че ако не изпълнят съдебното решение от 1 август, ще им изпрати полиция, продкуратура и частен съдебен изпълнител.

Въпросното съдебно решение гласи, че предварителното изпълнение от СЕМ, с което се прекратява процедурата за първия конкурс, е нелегитимно. Кошлуков изпрати писмо до медиите, в което заяви, че СЕМ нарушава закона и не си върши работата като регулаторен орган, а е просто един партиен придатък. От СЕМ отговориха, че няма да се поддадат на натиск и ще действат напълно прозрачно.