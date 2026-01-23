Конституционният съд отказа да се занимава с казуса с референдум за еврото

Конституционният съд (КС) отказа да се произнесе по същество по казуса с референдума за еврото. Искането беше внесено от 51 народни представители, които настояваха решението на парламента да не вземе решение за провеждане на референдум по предложението на Румен Радев да бъде обявено за противоконституционно.

Мотивите

В мотивите си съдът посочва, че оспореното решение на Народното събрание представлява отказ да се приеме решение за произвеждане на национален референдум по въпрос, който не може да породи правни последици. Причината е, че единият възможен отговор - България да не въведе еврото през 2026 г. - не може да ревизира решение, което не се взема едностранно от страната, докато правните последици на другия възможен отговор - България да въведе еврото през 2026 г. - вече са настъпили. Още: Вързаното към лева евро щяло да унищожи Родината: Референдум ще има, сигурни са от сдружение "Дойран 2025"

На 22 декември 2025 г. Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на решение на Народното събрание, с което не е прието решение за произвеждане на национален референдум с въпрос "Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута евро през 2026 г.?". Предложението беше внесено от президента на 12 май, гласувано на 3 декември и обнародвано в "Държавен вестник", бр. 104/2025 г. Докладчик по делото беше съдия Атанас Семов.

Делото беше образувано по искане на 51 народни представители от 51-вото Народно събрание от три парламентарни формации - "Възраждане", МЕЧ и "Величие". Още: Орлин Колев: Конституционният съд работи усилено по въпроса с референдума за еврото

С обръщение към народа на 9 май миналата година Румен Радев, който днес беше освободен от поста държавен глава, поиска провеждането на допитване за преминаването от лев към евро от началото на 2026 г. На 12 май той официално внесе предложението в парламента.

На следващия ден, 13 май, председателят на Народното събрание Наталия Киселова издаде разпореждане, с което върна предложението като недопустимо. Въпреки това на 3 декември предложението за референдум беше подложено на гласуване и отхвърлено със 135 гласа "против". Още: "Възраждане": Когато искаш допитване до народа, но не можеш дори да изпишеш "референдум" (СНИМКИ)

В определението си, с което отказва да разгледа делото по същество, Конституционният съд заявява: "В разглеждания случай оспореното решение на Народното събрание представлява отказ да приеме решение за произвеждане на национален референдум с въпрос, произнасянето по който не може да породи правни последици, тъй като единият възможен отговор не може да ревизира решение, което не се взима едностранно от Република България, а правните последици на другия възможен отговор дори са настъпили".