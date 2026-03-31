Любопитно:

Критични нива на големите язовири: “Асеновец“ преля, следва ли го “Жребчево“?

31 март 2026, 13:38 часа 383 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Нивото на язовир "Жребчево" към 31 март е 352,970 млн. куб. м, което представлява 88,24 процента от общия му обем, съобщават от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в бюлетина за състоянието на водите. Отбелязана е тенденция към продължаващо повишаване на водните количества.

За сравнение с нивото на водосбора към 24 март язовирът бе запълнен на 86,85 процента от общия си обем, който е 400 млн. куб. м. Водоемът се използва основно за напояване. 

Язовир "Асеновец", който снабдява с питейна вода град Сливен, прелива с 2 куб. м в секунда. Към 31 март притокът към водоема е 2,512 куб. м в секунда, а размерът на дневния разход и прелялото количество е 2,509 куб. м в секунда.

Наличният обем в язовир „Асеновец“ е 28,2 млн. куб. м, което представлява 100 процента от капацитета му, пише още в бюлетина на МОСВ.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
МОСВ Язовири Валежи преливане
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес