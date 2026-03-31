Критични нива на големите язовири: “Асеновец“ преля, следва ли го “Жребчево“?

Нивото на язовир "Жребчево" към 31 март е 352,970 млн. куб. м, което представлява 88,24 процента от общия му обем, съобщават от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в бюлетина за състоянието на водите. Отбелязана е тенденция към продължаващо повишаване на водните количества.

За сравнение с нивото на водосбора към 24 март язовирът бе запълнен на 86,85 процента от общия си обем, който е 400 млн. куб. м. Водоемът се използва основно за напояване.

Още: През преливници: Изпускат два големи язовира

Язовир "Асеновец", който снабдява с питейна вода град Сливен, прелива с 2 куб. м в секунда. Към 31 март притокът към водоема е 2,512 куб. м в секунда, а размерът на дневния разход и прелялото количество е 2,509 куб. м в секунда.

Наличният обем в язовир „Асеновец“ е 28,2 млн. куб. м, което представлява 100 процента от капацитета му, пише още в бюлетина на МОСВ.

Още: МОСВ обяви кои язовири преливат, има ли опасност?