„Лежах и не можех да помръдна”: Гривната, спасила Иванка от Разград

Инцидентът става вечерта, малко преди десет. Иванка Тодорова, възрастна жена на 76 години от Разград, излиза от кухнята, гаси лампата и се приготвя да си легне. „И оттам нататък – как съм паднала, не помня.“, казва тя.

Разказва, че се е ударила в плота на мивката и пада по очи, с цялата си тежест. Опитва се да стане, но не може. „Каквото и да правех, не можех да помръдна. Всичко ме болеше.“

В този момент, в безпомощно състояние на пода, се сеща за гривната на ръката си. „Сетих се – онова грапавичкото има SOS бутон.“. Натиска го.

От гривната се чува човешки глас. Свързват я с денонощния помощен център. Казват ѝ да остане спокойна. Докато са на линия с нея, от центъра се свързват светкавично с децата ѝ.

Дъщеря ѝ тръгва първа и идва възможно най-бързо. След нея пристигат зетят и синът ѝ. „Синът ми е по-едър – той ме вдигна и ме прегърна да се успокоя.“, разказва Иванка. И допълва, че ако не беше натиснала бутона на гривната, тази нощ щеше да мине на пода в кухнята. „А кой знае, може и целия следващ ден.“.

Откъде идва спасението? Гривната, която Иванка носи, е част от услугата Telecare на А1 – това е система за дистанционна грижа за самотно живеещи възрастни хора. Услугата работи чрез денонощен помощен център, който следи сигналите от устройствата и реагира при нужда.

Гривната следи основни жизнени показатели и движение. При падане, рязко влошаване на състоянието или продължителна неподвижност (каквато е отчетена и при падането на Иванка) системата подава сигнал, а от помощния център се свързват с човека и преценяват каква помощ е необходима – разговор, връзка с близки или изпращане на спешен екип. Освен автоматичната реакция, устройството разполага и със SOS бутон, чрез който потребителят може сам да потърси помощ по всяко време на денонощието.

В момента услугата Telecare се използва от около 500 възрастни хора в близо 90 общини в страната. Тя е част от социалните услуги, които целят да осигурят по-бърза реакция и допълнителна сигурност за хора, които живеят сами и нямат постоянен човек до себе си.

При Иванка сигналът идва точно навреме - сложили са ѝ гривната два дни преди падането.

Живият контакт и технологиите

За възрастните и самотни хора, които са в подобна ситуация, разговаряхме с Мария Маринова – координатор на проекта и социален работник. Тя е човекът, който първоначално е занесъл гривните на възрастните хора в Разград. „Възрастните хора при нас вече свикнаха с гривните и се чувстват по-спокойни.“ По думите ѝ гривната чудесно допълва останалите социални услуги, които общината предоставя на нуждаещите се: домашни помощници, доставка на храна, посещения. И освен помощ при конкретни инциденти, най-осезаема е промяната в емоционалното състояние.

Иванка и Мария Маринова – координатор на проекта и социален работник

„Това най-често са едни много самотни хора. Физическата нужда да си поговорят с някого е голяма. Като си поговориш с тях, започват да се усмихват – изписва се на лицата им и настроението им се подобрява.л“, казва Маринова. По думите ѝ те често се затварят в себе си и се страхуват да не бъдат в тежест. „А всъщност нищо не ги радва повече от това да споделят с някого. Хем не искат да притесняват близките си, хем контактът им липсва. Живеят между стаите. Телевизията не ги радва толкова, колкото си мислим – жива комуникация им трябва.“ По-подвижните посещават пенсионерски клубове, а по празниците общината организира концерти, за да имат повод да излязат и да се почувстват част от общност.

Telecare се вписва добре в ежедневието

В Разград услугата се предоставя в рамките на проект „Иновативни здравно-социални услуги в община Разград“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.012 „Иновативни здравно-социални услуги“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, по сключен с „А1 България“ АД договор. По думите на Нели Добрева, секретар на общината, десет самотноживеещи възрастни хора вече използват гривните. „Това са хора, които нямат близки и за тях това е единственият начин за подкрепа и превенция.“, казва тя. Услугата допълва почасовата грижа на домашните помощници – доставка на храна, съдействие в дома и социално включване.

Социалният работник Мария Маринова и Румяна Балтова – управител на „Домашен социален патронаж“ гр. Разград, доставчик на Иновативни здравно-социални услуги

„Чрез услугата Telecare се показва колко важно е решенията да бъдат съобразени с реалния ритъм на хората. Възрастните не търсят сложни технологии, а сигурност и яснота. За тях е важно да знаят, че при нужда някой ще реагира. В този случай технологията не променя ежедневието, а се вписва в него и го допълва. За общините това означава по-добра проследимост и сигурност, а за възрастните хора – увереност, че при нужда помощта е на една ръка разстояние.“, споделя Силвия Иванова, акаунт мениджър „Корпоративни клиенти“ в А1.

Днес Иванка се движи бавно и внимателно, както и преди. Денят ѝ минава основно у дома, в тишината между стаите. Болките от падането продължават. Но както тя, така и близките й, знаят, че ако отново се случи, няма да остане сама и бързо може да повика за помощ. И това ѝ стига, за да е малко по-спокойна.