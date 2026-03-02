Лайфстайл:

Летни температури в два града в страната. Времето утре - 3 март 2026 г.

Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 2°. Утре преди обяд облачността ще е значителна, средна и висока. След обяд ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево време. Ще духа слаб вятър от северната четвърт. След обяд в Източна България вятърът временно ще се ориентира от север-североизток и с него ще прониква по-студен въздух. Максималните температури ще са от 10° – 12° в Лудогорието до 15° – 17° на места в Югозападна България; в София 13°,  прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 2-8 март 2026 г.

В планините

Преди обяд в планините облачността ще е значителна, средна и висока. След обяд ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево време. Ще духа вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 1°. Най-високите температури от 18 градуса се очакват в Благоевград и Кюстендил.

Над Черноморието 

Над Черноморието облачността ще е разкъсана, средна и висока, до края на деня ще намалее до предимно слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 7°-9°. Температурата на морската вода е от 4°-5° по северното крайбрежие до 6°-7° по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

Месечна прогноза за времето за март 2026 г.

