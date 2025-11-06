Лоша новина за пушачите: Цигарите поскъпват от догодина

Цените на цигарите и всички тютюневи изделия ще нараснат от Нова година заради по-висок акциз. Поскъпване ще има и за електронните и нагреваемите цигари, дори и за тези, които не съдържат никотин, пише в. "Сега". Повишение на тютюневите акцизи бе гласувано още с бюджета за 2025 г., като е планирано то да става поетапно и плавно в рамките на четири години. Държавата години наред задържаше специфичните налози за тютюневите изделия, за да не се вдигат цените им, и така страната ни се оказа с най-ниското акцизно облагане в ЕС, включително и за новите електронни и нагреваеми изделия за пушене.

По-висок акциз - по-скъпи цигари

Догодина акцизът на цигарите ще стане 113 евро за 1000 къса, при сегашни 107.57 евро за 1000 къса. За кутия цигари това означава налогът да нарасне от сегашните 2.14 евро на 2.27 евро. Към тях обаче трябва да се начисли и 20% ДДС и така сметките показват, че кутия цигари ще поскъпне с 15 евроцента (т.е. 30 стотинки) през 2026 г. заради новия акциз, ако производителят или търговецът не увеличат маржа.

За пурите и пуретите налогът става 212,70 евро за 1000 къса при сегашни 202,47 евро. Акцизът на тютюна за пушене ще се повиши от сегашните 113 евро за килограм на 121.96 евро за килограм.

При нагреваемите тютюневи изделия акцизът скача също с 10 евро на килограм до 214,74 евро. За кутия с 20 стика поскъпването ще е със 7-8 евроцента. Същото с толкова ще се вдигне цената заради новия акциз и за нагреваемите изделия за пушене, които не съдържат никотин.

Акцизът на течност за електронни цигари, независимо дали съдържа никотин, се вдига от 0.23 на 0,25 евро на милилитър. Това означава цената на една електронна цигара с 2 мл течност да се увеличи с около 5 евроцента от догодина. За бутилка от 20 мл поскъпването ще е с около 50 евроцента.

Според изданието трябва да се има предвид, че в началото на годината ще има непродадени количества тютюневи изделия със старите бандероли. Те ще се продават на по-ниски цени до изчерпването им. От повишаването на акцизните ставки на тютюна и всички тютюневи изделия в бюджета през 2026 г. се очакват 130 млн. евро допълнителни приходи. Тъй като ДДС се начислява върху крайната цена на продукта, в това число и акциза, се очакват допълнителни 26 млн. приходи от ДДС в резултат на увеличаване на акцизните ставки на тютюна и тютюневите изделия.

