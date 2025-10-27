Лошо време в планините: Мъгли, дъжд и сняг

Не са добри условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е лошо, има мъгла, вали дъжд, който във височина преминава в сняг. Температурите се променят рязко, в рамките на половин час на връх Ботев от 0 градуса е станало минус 2.

Отрядът на ПСС от Банско помага на турист, който не е пострадал, да слезе от местността Джамджиев ръб.

Още: Мъгла и дъжд в планините, не ходете там

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, а в местата над 2000 метра надморска височина – от сняг, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

След обяд валежите ще започнат да спират и облачността в масивите от Западна България ще се разкъсва. Ще духа силен до бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, а на 2000 метра – около 2°.

Още: Внимание, туристи! Сняг и лед в планините