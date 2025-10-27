Войната в Украйна:

Лошо време в планините: Мъгли, дъжд и сняг

27 октомври 2025, 10:06 часа 375 прочитания 0 коментара
Лошо време в планините: Мъгли, дъжд и сняг

Не са добри условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). 

Времето е лошо, има мъгла, вали дъжд, който във височина преминава в сняг. Температурите се променят рязко, в рамките на половин час на връх Ботев от 0 градуса е станало минус 2. 

Отрядът на ПСС от Банско помага на турист, който не е пострадал, да слезе от местността Джамджиев ръб. 

Още: Мъгла и дъжд в планините, не ходете там

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, а в местата над 2000 метра надморска височина – от сняг, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

След обяд валежите ще започнат да спират и облачността в масивите от Западна България ще се разкъсва. Ще духа силен до бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, а на 2000 метра – около 2°.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Внимание, туристи! Сняг и лед в планините

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Мъгла сняг дъжд планински туризъм
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес