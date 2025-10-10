"Мафията се опита да удави хората в отпадъци, но доброволците и самоорганизацията им я вбесиха": Анализ на адв. Екемджиев

"В последно време когато прокуратурата се сезира за нещо, то е във вреда на обществения интерес, на законността и на правото. Май най-добре е тази институция, както и "Автомобилна администрация" след казуса с Роби Уилямс, да бъде закрита или поне да не прави нищо, защото когато се задейства, тя вреди".

Това заяви пред БНР адв. Михаил Екимджиев относно кризата с боклука и разпитите в прокуратурата. Той отбеляза спонтанното самоорганизиране на хората в тази криза:

"Мафията се опита да ги накара да се удавят в отпадъци, но те успяха да се самоорганизират и като че ли това най-много вбеси тези, които стоят зад този сценарий. Аз така си обяснявам привикването на зам.-кмета по екологията в прокуратурата", каза той.

"За съжаление, все по-често миналото ни настига и ни пресреща, включително и по най-неочаквани пътеки и в най-неочаквани моменти. Хората си спомнят мутренските периоди, когато изгря звездата на Бойко Борисов, когато се палеха камиони, когато се раздаваше правосъдие на улицата с бухалки. Да, точно на това прилича", изказа мнението си адв. Екимджиев. Той коментира въпроса и от юридическа гледна точка:

"Това, което са направили – допуснатите до участие фирми за сметосъбиране, с изключение на турската със запаления камион, много прилича на картел. Над 2 пъти по-високи цени от начално обявените от общината, при това с доста близки параметри".

Снимка: БГНЕС

"Когато сме допуснали тези, които трябва да ни бранят от лошите, да работят за лошите, изглежда справедливостта трябва да бъде търсена на улицата. И отново от там чрез уличен и граждански натиск да постигнем преучредяване на държавата и на тези институции, за да започнат те да работят с истинското си предназначение – за законност, за справедливост, за право, а не за рекет и обслужване на мафията", категоричен бе адв. Екимджиев по отношение на прокуратурата. Той продължи:

"Когато са изчерпани легитимните способи и въпреки това институциите, в разрез с Конституцията и с обществения договор, работят срещу правата на гражданите, срещу обществения интерес, очевидно единственият натиск е гражданското неподчинение. В такива случаи то е легитимно. Ние имаме право да се съпротивляваме срещу институциите, когато те работят срещу нас, срещу нашите права".

Според него има чувствителност у хората за това, но има и много нагнетена умора. По думите му именно това пречи да се постигне една организирана съпротива.

"Това е дори по-лошо, защото ще се стигне неизбежно и според мен този момент наближава, когато някакъв битов инцидент ще изкара хората на улицата и тогава много трудно ще бъде удържан правопорядъка и за съжаление, може да се стигне до насилствени действия. Има много признаци, че е натрупано огромно обществено напрежение".

Журналистите - в Алкатраз

Адв. Михаил Екимджиев коментира и промените в Наказателния кодекс. Според него предложенията на ИТН са изключително притеснителни: "Това притеснение се засилва и от необичайната скорост, с която този опасен противообществен законопроект се придвижва". И още:

"В правото, в практиката и на българските, и на европейските съдилища балансът между правото на личен живот и изразяването на мнение е висш юридически пилотаж. Там се пипа с лазерен скалпел, а не със сърп и чук, както правят вносителите на този проект, нашите юридически примати в парламента. Затова е много опасно и затова без детайлна мотивация на целите на закона и без изключително прецизно формулиране на правилните норми и детайлизиране, този закон във всички случаи ще бъде злоупотребен и скоростта, с която се придвижва, ме кара да мисля, че той се създава с оглед на конкретен повод, например очаквано журналистическо разследване. В България разследване на престъпления и корупция в последно време се прави само от журналисти и от медии. Очевидно управляващите са решили с този закон да "убият", да сплашат и тях", обясни той.

Според него прокуратурата е "държана на къса каишка" и тя прави това, което се иска от нея от нейните ментори, които реално я владеят.