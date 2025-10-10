Войната в Украйна:

"Мафията се опита да удави хората в отпадъци, но доброволците и самоорганизацията им я вбесиха": Анализ на адв. Екемджиев

10 октомври 2025, 12:48 часа 342 прочитания 0 коментара
"Мафията се опита да удави хората в отпадъци, но доброволците и самоорганизацията им я вбесиха": Анализ на адв. Екемджиев

"В последно време когато прокуратурата се сезира за нещо, то е във вреда на обществения интерес, на законността и на правото. Май най-добре е тази институция, както и "Автомобилна администрация" след казуса с Роби Уилямс, да бъде закрита или поне да не прави нищо, защото когато се задейства, тя вреди".

Това заяви пред БНР адв. Михаил Екимджиев относно кризата с боклука и разпитите в прокуратурата. Той отбеляза спонтанното самоорганизиране на хората в тази криза:

"Мафията се опита да ги накара да се удавят в отпадъци, но те успяха да се самоорганизират и като че ли това най-много вбеси тези, които стоят зад този сценарий. Аз така си обяснявам привикването на зам.-кмета по екологията в прокуратурата", каза той.

Още: Боклукчийската мафия - на власт. Журналистите - в Алкатраз. "Свинщина" за младите лекари и 1 милиард за полицаите

"За съжаление, все по-често миналото ни настига и ни пресреща, включително и по най-неочаквани пътеки и в най-неочаквани моменти. Хората си спомнят мутренските периоди, когато изгря звездата на Бойко Борисов, когато се палеха камиони, когато се раздаваше правосъдие на улицата с бухалки. Да, точно на това прилича", изказа мнението си адв. Екимджиев. Той коментира въпроса и от юридическа гледна точка:

"Това, което са направили – допуснатите до участие фирми за сметосъбиране, с изключение на турската със запаления камион, много прилича на картел. Над 2 пъти по-високи цени от начално обявените от общината, при това с доста близки параметри".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: БГНЕС

Още: Гражданите движат хубавото в държавата: Лазар Радков в Студио Actualno (ВИДЕО)

"Когато сме допуснали тези, които трябва да ни бранят от лошите, да работят за лошите, изглежда справедливостта трябва да бъде търсена на улицата. И отново от там чрез уличен и граждански натиск да постигнем преучредяване на държавата и на тези институции, за да започнат те да работят с истинското си предназначение – за законност, за справедливост, за право, а не за рекет и обслужване на мафията", категоричен бе адв. Екимджиев по отношение на прокуратурата. Той продължи:

"Когато са изчерпани легитимните способи и въпреки това институциите, в разрез с Конституцията и с обществения договор, работят срещу правата на гражданите, срещу обществения интерес, очевидно единственият натиск е гражданското неподчинение. В такива случаи то е легитимно. Ние имаме право да се съпротивляваме срещу институциите, когато те работят срещу нас, срещу нашите права".

Според него има чувствителност у хората за това, но има и много нагнетена умора. По думите му именно това пречи да се постигне една организирана съпротива.

"Това е дори по-лошо, защото ще се стигне неизбежно и според мен този момент наближава, когато някакъв битов инцидент ще изкара хората на улицата и тогава много трудно ще бъде удържан правопорядъка и за съжаление, може да се стигне до насилствени действия. Има много признаци, че е натрупано огромно обществено напрежение".

Още: "Нито съм виждал, нито съм чувал Таки": Борисов се разсърди, че се говори за мафия при боклука на София

Журналистите - в Алкатраз

Адв. Михаил Екимджиев коментира и промените в Наказателния кодекс. Според него предложенията на ИТН са изключително притеснителни: "Това притеснение се засилва и от необичайната скорост, с която този опасен противообществен законопроект се придвижва". И още:

"В правото, в практиката и на българските, и на европейските съдилища балансът между правото на личен живот и изразяването на мнение е висш юридически пилотаж. Там се пипа с лазерен скалпел, а не със сърп и чук, както правят вносителите на този проект, нашите юридически примати в парламента. Затова е много опасно и затова без детайлна мотивация на целите на закона и без изключително прецизно формулиране на правилните норми и детайлизиране, този закон във всички случаи ще бъде злоупотребен и скоростта, с която се придвижва, ме кара да мисля, че той се създава с оглед на конкретен повод, например очаквано журналистическо разследване. В България разследване на престъпления и корупция в последно време се прави само от журналисти и от медии. Очевидно управляващите са решили с този закон да "убият", да сплашат и тях", обясни той.

Според него прокуратурата е "държана на къса каишка" и тя прави това, което се иска от нея от нейните ментори, които реално я владеят.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
боклук Михаил Екимджиев боклук София
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес