Македонците искат да ни помогнат да се справим с наводненията, каза Румен Радев

Република Северна Македония (РСМ) е готова да окаже подкрепа за справяне с последиците от наводненията, съобщи в X президентът Румен Радев след телефонен разговор с колегата си Гордана Силяновска. "Благодаря на президента Гордана Силяновска за конструктивния телефонен разговор и изразените съболезнования за жертвите при наводненията в България, както и за заявената готовност РСМ да окаже подкрепа за справяне с последиците от бедствието", написа българският държавен глава.

Бедствието в България

Интензивните дъждове и наводнения засегнаха редица области в страната, като част от населението остава без електроснабдяване, а достъпът до пострадалите райони е ограничен, съобщава БТА. Наводненията взеха четири жертви, а аварийните и възстановителните дейности продължават, като доброволци, военни и екипи на социалните служби работят за разчистване на пътища, осигуряване на безопасността на населението и възстановяване на нормалния ритъм на живот.

Макар че прогнозата за времето за днешния неделен ден е температурите да се повишат, през нощта в понеделник се очаква ново заоблачаване и нови обилни валежи.

Според информациите количеството дъжд над страната отново ще бъде солидно, което ще е предпоставка за нови наводнения в различни части на територията на България. Специалистите предупреждават хората, живеещи по Черноморието, както и в близост до реки, да вземат предпазни мерки, чрез които да укрепят имотите си или превантивно да се евакуират на безопасно място.

