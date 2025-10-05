Войната в Украйна:

Македонците искат да ни помогнат да се справим с наводненията, каза Румен Радев

05 октомври 2025, 08:13 часа 496 прочитания 0 коментара
Македонците искат да ни помогнат да се справим с наводненията, каза Румен Радев

Република Северна Македония (РСМ) е готова да окаже подкрепа за справяне с последиците от наводненията, съобщи в X президентът Румен Радев след телефонен разговор с колегата си Гордана Силяновска. "Благодаря на президента Гордана Силяновска за конструктивния телефонен разговор и изразените съболезнования за жертвите при наводненията в България, както и за заявената готовност РСМ да окаже подкрепа за справяне с последиците от бедствието", написа българският държавен глава.

Бедствието в България

Интензивните дъждове и наводнения засегнаха редица области в страната, като част от населението остава без електроснабдяване, а достъпът до пострадалите райони е ограничен, съобщава БТА. Наводненията взеха четири жертви, а аварийните и възстановителните дейности продължават, като доброволци, военни и екипи на социалните служби работят за разчистване на пътища, осигуряване на безопасността на населението и възстановяване на нормалния ритъм на живот.

Още: Жертви, щети и разрушения: Бурята "Ейми" връхлетя Европа (ВИДЕО)

Макар че прогнозата за времето за днешния неделен ден е температурите да се повишат, през нощта в понеделник се очаква ново заоблачаване и нови обилни валежи.

Според информациите количеството дъжд над страната отново ще бъде солидно, което ще е предпоставка за нови наводнения в различни части на територията на България. Специалистите предупреждават хората, живеещи по Черноморието, както и в близост до реки, да вземат предпазни мерки, чрез които да укрепят имотите си или превантивно да се евакуират на безопасно място.

Още: Сами заличаваме реките, а после те заличават нас: Потоп може да сполети и София (КАРТИ)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
наводнения Румен Радев Елените Северна Македония
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес