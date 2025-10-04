Войната в Украйна:

Откриха тялото на жена, загинала при потопа в "Елените"

04 октомври 2025, 19:35 часа 933 прочитания 0 коментара
Четвърта жертва на потопа в "Елените". Открито е тялото на 58-годишна жена, която е руска гражданка. До момента имаше информация за трима загинали в курорта.

Първата жертва, чието тяло е било открито, е на мъж, който е бил на работното си място в подземен етаж на сграда в курорта. Втората жертва е багерист, участвал в разчистването на пътя в "Елените", информира кметът на Свети Влас Иван Николов. Мъжът е бил отнесен от голяма водна маса. Третата жертва е дългогодишен служител на ГД "Гранична полиция", съобщи министър Даниел Митов пред журналисти, след като пристигна в Бургас. Новината бе потвърдена по-късно и от Министерството на вътрешните работи с публикация в официалната страница на ведомството.

Елин Димитров
