Потоп в Елените: Лодки на армията се включват след слизането на вода от деретата (ВИДЕА)

"Поискани са две лодки със спасителни екипи от Военноморските сили, които са изпратени, имаме готовност останалите модули за борба с наводнения също да реагираме. Ако МВР отправи към нас искане, сме готови да изпратим допълнителни сили". Това обяви министърът на отбраната Атанас Запянов по време на брифинг в Министерски съвет във връзка с потопа в Елените, при който загина един човек.

Какво е станало?

В 11.42 ч. е задействана системата BG-Alert от областния управител на Бургас, с което се подава информация на всички хора, намиращи се в Елените, че предстои слизането на вода по три-четири сухи дерета, които ще причинят сериозни щети, съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров.

"След като водата е навлязла на територията на курортния комплекс, състояща се от четири сгради. За съжаление служителите на пожарна безопасност към МВР са установили удавен човек и в момента тече спасителна операция, той се е намирал в подземно помещение на една от сградите, каза заместник-министърът. Междувременно е свикан и оперативният щаб във връзка с усложнената метеорологична обстановка и предприеманите действия от структурите на МВР.

Автомобили в морето

Стана ясно, че в момента се наблюдават и няколко автомобила, които водата е помела и е вкарала в морето.

"Ддрон на "Гранична полиция" оглежда, но поради големи вълни само ще огледаме и след като имаме възможност, ще предприемем действия по ваденето на автомобилите. В Свети Влас няма бедстващи хора, въпреки че до преди 30-40 вминути пътят беше затворен от Слънчев бряг от Свети Влас към Елените", добави Тодоров.

Няма бедстващи туристи

Междувременно министърът на туризма Мирослав Боршош увери, че няма опасност за нито един турист, чуждестранен и български.

"Благодаря за изключително бъразта и адекватна намеса от страна на МВР и армията, защото благодарение на тях бяха спасени трима полски туристи и бяха евакуирани благодарение на тяхната намеса", каза Боршош.

Щети по електропреносната мрежа

"Наводнена подстанция на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). С добра стикована работа тя бе своеврезменно отводнена, не се стигна до изключване захранването в района на Бургас. Бе създадена организация да бъдат захранени съответните консуматори по друга линия. В момента в района имаме превантивно спиране на трансформатори само на места, където има голямо количество вода", обясни енергийният министър Жечо Станков.

Той уточни, че след като бъдат отводнени, ще бъде възстановено електрозахранването.

Причината за наводнението

Министърът на околната среда Манол Генов разясни, че в района на Елените МОСВ не разполага с метеорологични станции, но по данни от съседните - интензивният дъжд е предизвикал прииждане на дере "Козлук", тъй като се счита, че са паднали между 200 и 250 литра на квадратен метър.

"Още днес съм разпоредил проверка на "Басейнова дирекция" да видим дали инвестиционните намерения, които са реализирани там в района на така наречените сухи дерета, защото такъв термин няма, дали са били съгласувани с дирекцията", заяви Генов.

По отношение на евентуалното презастрояване и допуснати строителни нарушения, министърът на регионалното развитие Иван Иванов информира, че още днес ДНСК ще бъде изпратена на място в засегнатите райони, за да се установи дали има отклонение в строителството и от одобрените общи устройствени планове на съответните общини, които биха могли да са допринесли за ситуацията.