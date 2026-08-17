Разрив в отношенията между Карим Бензема и новия му клуб в Саудитска Арабия

Нападателят на Ал-Хилал Карим Бензема може да напусне саудитския клуб преди края на лятото, съобщи журналистът Саша Таволери. Според информацията старши треньорът Симоне Индзаги настоява за прекратяване на договора на 38-годишния футболист, а ръководството на Ал-Хилал подкрепя решението на ииталианския специалист. Проблемът е, че Бензема получава част от заплатата си от Саудитската професионална лига и държавата.

Карим Бензема премина в Ал Итихад през 2023 г.

Това означава, че прекратяването на договора му ще изисква тяхното съгласие. Ако напусне, играчът очаква да получи пълната си заплата по договора си, който изтича на 30 юни 2027 г. Карим Бензема смени Европа със Саудитска Арабия през лятото на 2023 г., когато премина в Ал Итихад от Реал Мадрид със свободен трансфер. Тогава той все още беше актуалният носител на Златната топка. С Ал Итихад Бензема продължи добрата си форма от последните сезони на "Сантиаго Бернабеу". За клуба той записа 83 мача, в които вкара 54 гола и даде 17 асистенции. Французинът спечели шампионската титла на Саудитска Арабия и Купата на страната по веднъж.

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Бензема напусна Ал Итихад заради отношенията му с ръководството

Престоят на Карим Бензема в Ал Итихад приключи съвсем скоро. През февруари той премина в Ал Итихад, който тогава беше действащият шампион на Саудитска Арабия. Една от причините за Бензема да осъществи нов трансфер беше именно влошаване в отношенията му с ръководството на Ал Итихад. До този момент, за Ал Хилал французинът е изиграл 14 мача, в които е вкарал 10 гола и е дал 5 асистенции.

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