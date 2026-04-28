Министерство на "културизма": Мрежата избухна срещу предполагаема нова идея на Радев за сливане на министерства

След като се появиха публични спекулации, че първата политическа сила - "Прогресивна България" на Румен Радев обмисля да направи сериозна реформа в структурата на Министерския съвет, сливайки министерствата на културата и туризма, реакциите в мрежата не закъсняха.

Хора от бранша се обединиха около идеята, че решението би било грешно и за двете сфери на дейност.

Вече има един неуспешен опит

Още: "Няма бивши сатрапи": В театъра и музиката на нокти срещу спряган от Радев нов културен министър, искания да остане служебният

"Надявам се, че идеята за сливане на Министерството на културата и Министерството на туризма е по-скоро партенка, отколкото реално намерение. Най-малкото защото вече имаме неуспешен опит през 2005 г., когато съвместното ведомство просъществува точно 6 месеца, преди да бъде отново разделено. Това само по себе си е достатъчно показателно колко трудно е подобна конструкция да работи устойчиво в нашите условия", коментира бившият заместник-министър на културата Мариана Василева.

Според нея обаче темата заслужава разговор, защото в международен план такива модели съществуват - например в Китай и Етиопия културата и туризмът са обединени в общо министерство.

"Това обаче са по-скоро примери от развиващи се пазари или силно централизирани системи, където държавата търси максимална интеграция на политики с ясно изразена икономическа цел. В Европа подходът е доста различен. Повечето държави избягват подобни сливания и предпочитат да развиват механизми за координация между отделните ресори, без да ги обединяват институционално. Причината не е просто административна, а принципна - културата се разглежда като самостоятелна публична сфера, а не като инструмент на икономиката", коментира тя.

"В този смисъл идеята за по-добра координация между култура и туризъм е напълно резонна. Няма нищо лошо в това да се търсят по-ефективни междуведомствени структури, по-ясна международна комуникация и по-силен фокус върху културния туризъм. Напротив - това е още една посока, в която България има очевиден дефицит", допълни тя.

Още: Три имена в битка за министър на културата при Румен Радев - кой е най-вероятен според ChatGPT

Риск културата да бъде подчинена на икономическа логика

Според Василева сливането би било стратегически избор с изключително висок риск, като най-сериозният от тях е културата да бъде подчинена на икономическа логика, "в която водещи стават посещаемостта, пазарният ефект и атрактивността, за сметка на нейните дългосрочни обществени, образователни, ако щете и критически функции".

"В българския контекст този риск е още по-осезаем. Нямаме стабилна и последователна културна политика, културата хронично се подценява като публичен приоритет, а администрацията е изключително крехка и сериозно отслабена след години на институционална нестабилност и непрекъснати управленски въртележки. При такива условия подобно сливане по-скоро би довело до размиване на отговорности и до фактическо доминиране на туризма, отколкото до реална синергия", смята Василева.

Според нея посоката трябва да бъде към интелигентна координация, а не към административно обединяване. Тя призовава да се изгради работещ механизъм, в който културата и туризмът взаимодействат активно, но без едната система да поглъща другата. Защото културата може да бъде ресурс за икономика, но не бива да се свежда единствено до такъв, допълва Василева.

Още: Смяната на министъра на туризма: Боршош предаде властта на Ирена Георгиева с три важни мисии

Министерство на "културизма"

"Доколкото разбирам, новата власт възнамерява да слее министерствата на културата и туризма. Новото министерство щяло да носи името "Министерство на културизма", пошегува се музикантът и политик Венцислав Мицов.

Това е абсурдно, категорична пък беше певицата Рут Колева.

"Културата в България е в състояние на институционален разпад от години. Няма стратегия. Няма реална реформа. Няма адекватно финансиране. Няма секторна карта. Няма нормална статистика. Няма работеща експортна политика. Няма разбиране за съвременни културни индустрии, музика, фестивали, авторски права, дигитални пазари, публика, международно позициониране. И решението е какво? Да го скачим с туризма. Гениално", написа иронично тя.

По думите й от две недофинансирани, недомислени и хронично неглижирани системи няма да стане една силна.

"Ще стане едно още по-голямо административно чудовище, в което никой няма да носи отговорност за нищо, а всички ще обясняват как „културният туризъм“ щял магически да оправи всичко", заяви тя.

Според нея културата не е украса към туристически пакет и "не е фон за реклама на България с дрон над рози, гайди и някой каменен мост на залез".

"Културата е сектор. Икономика. Права. Труд. Инфраструктура. Образование. Международна политика. Автори. Артисти. Организации. Публики. Наследство. Съвременна сцена. Цели екосистеми, които тук десетилетия наред се държат на мускули, инат и лични жертви. А туризмът също е огромен сектор със собствени проблеми, които нямат общо с културата", пише още Рут Колева.

По думите й вместо най-накрая да има сериозна визия и за двете, "пак ще правим българското любимо упражнение: като не знаем какво да правим с един проблем, слагаме го при друг проблем и го наричаме реформа".

Тя е категорична, че това не е реформа.

"А най-смешното е, че пак ще се говори за "национален бранд", докато държавата няма елементарен капацитет да разбере собствените си културни индустрии. Първо оправете културата като култура и оправете туризма като туризъм. Намерете хора, които реално разбират ресорите, а не хора, които ще учат на гърба на секторите. Защото иначе ще получим поредното министерство на всичко и нищо. И после пак ще се чудим защо България има история, природа, артисти, фестивали, сцени, градове, потенциал - и въпреки това изглежда като държава, която постоянно се самосаботира с ChatGPT реформи и нулева експертиза", заяви още изпълнителката.