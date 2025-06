Министерство на отбраната на Русия: "Питате за дъщеря си? О, тя умря преди три седмици" (ВИДЕО)

В този изключително въздействащ епизод на „Видимо и невидимо: Място за мислене“ с водещ Деян Кюранов, зрителите имат рядката възможност да се срещнат с един от най-значимите гласове в борбата за човешки права днес – Мариана Кацарова.

От първите стъпки като журналист във вестник „Демокрация“, през специализациите ѝ в Женева, Лондон и Колумбийския университет в Ню Йорк, до дългогодишната ѝ работа за Амнести интернешънъл в Лондон, за Адвокатския комитет по правата на човека в Ню Йорк, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа във Варшава, Европейската банка за възстановяване и развитие в Лондон, Марияна Кацарова е основател на правозащитна организация „Reach All Women in War“ (RAW in War), приятелка и съратничка на Ана Политковская, учредител на международната правозащитна награда на нейно име, е първият в историята специален докладчик на ООН за състоянието на правата на човека в Руската федерация.

Още в началото на своя мандат като независим експерт и докладчик за състоянието на правата на човека, Мариана Кацарова среща сериозна съпротива – руската държава е против създаването на този мандат и отказва достъп до територията си, а официални представители я обявяват за „активен русофоб“. Тя обаче не се отказва. Работи с минимален екип, без заплата, с мисията да даде глас на жертвите на държавни репресии. Още: Среща със слонове, наука и история: Как Софийският зоопарк възпитава любов към животните (ВИДЕО)

Мариана Кацарова разказва, че в своите доклади и заявления към ООН винаги се е стремяла да покаже как руската държава прилага целенасочена стратегия на пълна репресия вътре в страната. Тази репресия обаче върви ръка за ръка с външната агресия към Украйна – двете са неразривно свързани. Целта е да бъдат потискани всякакви антивоенни настроения и алтернативни мнения. Дори използването на думата „война“ води до арест, а повтарящите се протести с антивоенни послания водят до наказателна отговорност и затвор. Освен да накаже несъгласните, държавата създава атмосфера на страх, като демонстративно наказва хора от различни професии – например лекари – за да даде урок на всички останали какво ще се случи, ако дръзнат да се противопоставят.

Г-жа Кацарова споделя ужасяващи примери за нарушения на човешките права, насилието и беззаконието в Русия. Разказва за хора, хвърлени в затвора заради политическите си убеждения, за случаи на изтезания и изнасилвания, използвани като форма на наказание - младият поет, арестуван и малтретиран заради стихотворение срещу войната, украинската журналистка Виктория Рощина, която изчезва безследно, държана е месеци наред без обвинения, а накрая е върната мъртва на семейството си.

На поредното писмо от родителите на Виктория Рощина, отговорът на Министерство на отбраната е: „А, питате за вашата дъщеря? О, междувременно тя умря преди три седмици.“

Кацарова подчертава, че тази битка не е само за Русия или Украйна, не е „Западна прищявка“. Човешкото достойнство и правото на глас е религията, която както тя, така и всеки свободен човек трябва да изповядва. Тя подчертава, че международното право трябва да се прилага без изключения – не само на хартия, но и в ежедневието на обикновените хора. Защото свободата не е даденост, а ежедневна битка. За истина. За справедливост. За човечност. Още: Кирил Чуканов: Разпространението на вражеска пропаганда не е свобода на словото, а престъпление по закон (ВИДЕО)

Целия разговор гледайте във видеото.