"Георги беше скромен и стеснителен, не беше педофил": Позната на убития за "чудовищата, които обществото ни си отглежда само"

Георги беше скромен и стеснителен, не беше конфликтен. Имаше труден живот, дал отражение върху социалните му умения. Не беше човек с различна сексуална ориентация. Не беше педофил. Напълно вярвам, че това, за което е мечтаел, е било да си намери приятелка и един ден да създаде свое семейство.

Това написа в свой коментар във Фейсбук Даниела Кирчева от Кричим, която е познавала лично убития и семейството му.

"Камбаната бие на всички ни"

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Публикуваме коментара на Даниела Кирчева:

"Познавам лично Георги Кузев, който беше жестоко убит в Пловдив. Домовете ни в родния Кричим са на една и съща улица, играли сме заедно като деца. Сестрата на Георги ми е приятелка. Георги беше скромен и стеснителен, не беше конфликтен. Имаше труден живот, дал отражение върху социалните му умения. Не беше човек с различна сексуална ориентация. Не беше педофил. Напълно вярвам, че това, за което е мечтаел, е било да си намери приятелка и един ден да създаде свое семейство", коментира Кирчева.

Фактът, че е отишъл да се види посред бял ден на публично място с някакво момиче, представящо се за 15-годишно в някакво си приложение за запознанства, каквато информация беше изнесена, не го прави педофил. В случая Георги не е посегнал на никого, никой не е пострадал заради него, а тъкмо обратното – неговият живот беше отнет. Разни медии и коментиращи, които не са познавали Георги, бълват погрешни, манипулативни внушения с грозните си твърдения и задълбочават болката и шока на близките на загиналия. Да се вменява вина на жертвата на ужасяващо убийство и да се изкарва тази жертва еди-каква си, а да се оправдават убийците, действали групово и с особена жестокост, е симптом на болни мозъци и болно общество.

Хора, ние стигнахме дотук, където непълнолетни младежи и девойки организирано и садистично пребиват до смърт беззащитна жертва (докато други гледат всичко това), заснемат и излъчват насилието, изоставят жертвата си в безпомощно състояние и се оттеглят, без да показват признаци на някаква милост или разкаяние. Не искам да изпадам в други ужасни подробности, които вече бяха оповестени, относно действията на извършителите спрямо жертвата. Че и дюнери си купили накрая с парите на пребития до смърт от тях човек! Всякакви приказки, че това били, видиш ли, деца, че били от нормални и добри семейства, елитни училища и не знам си какво си, са пълна нелепица и абсурд. Какво детско, добро и нормално, да не говорим за елитно, би могло да има в цялата тази брутална история?!

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Това не е изолиран случай, не е трагедия само за жертвата и нейните близки или пък за тия, които до неотдавна са били деца, а днес са убийци, и за техните близки. Това е катастрофата на цялото ни общество, затъващо в отдалеченост от Бога и вярата, в растяща злоба и агресия, противопоставяне и разделение, в липса на състрадание и в ширещо се чувство за безотговорност, безнаказаност и липса на справедливост. Това е родителският провал да се научат децата да правят разлика между добро и зло, да ценят и пазят живота, да обичат или поне да приемат ближния и да не му навреждат, да проявяват някакво уважение, да имат милост към страдащи и нуждаещи се и да поемат отговорност за постъпките си. Това е и институционалният провал на превенция на насилието и адекватно наказание за насилниците с ефективни присъди и цялата строгост на закона.

Бог да прости Георги и да упокои душата му там, където „няма ни болка, ни печал, ни въздишка, но живот безкраен!“

Гошето няма повече да мине по нашата улица със срамежливата си усмивка и да се поздравим. Една сестра остана без брат си. Две момичета останаха без вуйчо си. Ние оставаме с чудовищата, които обществото ни само си отглежда и после страдаме от тях. А най-страшното е, че така, както сме я подкарали, нещата ще стават само по-зле.

Недейте да питате за кого бие камбаната, защото бие за всички ни".

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