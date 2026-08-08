Кабинетът "Радев":

"Първо реформа, после анализ": Сигнал, че правителството се готви да ореже на тъмно дирекциите за социално подпомагане, взриви синдикатите

08 август 2026, 9:30 часа 2338 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Министерство на труда и социалната политика﻿
"Първо реформа, после анализ": Сигнал, че правителството се готви да ореже на тъмно дирекциите за социално подпомагане, взриви синдикатите

В публичното пространство се появи информация за готвени реформи, които предвиждат намаляване броя на регионалните дирекции за социално подпомагане в страната от 28 на 6 или 7. Това възмути синдикатите.

От КТ "Подкрепа" настояват за изготвяне на обстоен анализ преди предприемането на каквито и да било структурни промени в Агенцията за социално подпомагане.

Председателят на Синдиката на административните служители Кремена Атанасова коментира, че сред работещите в структурите на агенцията има напрежение и допълни, че синдикатът не е уведомен официално от социалния министър Наталия Ефремова за евентуално преструктуриране.

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Депутатът от ГЕРБ-СДС Илиана Жекова вече публикува отговора на неин въпрос до Министерството на труда и социалната политика, откъдето са потвърдили, че се обсъждат варианти за структурни промени, но не се дава отговор предвижда ли се действително такава реорганизация, а се посочва единствено, че окончателно решение няма, функционален анализ и консултации тепърва предстоят, предаде БНР.

Първо реформата, после - анализът

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"Поставих парламентарен въпрос до министъра на труда и социалната политика относно информация за подготвяна структурна реформа в системата на Агенция за социално подпомагане чрез намаляване на броя на регионалните дирекции „Социално подпомагане“ от 28 на 6. В получения отговор МТСП потвърждава, че се обсъждат варианти за структурни промени, но не дава отговор на най-важния въпрос - предвижда ли се действително такава реорганизация. Посочва се единствено, че окончателно решение няма, а функционален анализ и консултации тепърва предстоят", написа в свой Фейсбук пост Жекова.

Според нея най-тревожното е, че Министерството обсъжда преструктуриране на системата, но признава, че функционалният анализ и консултациите тепърва предстоят.

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"С други думи - първо се обсъжда реформата, а после ще се търсят аргументите не само дали е необходима, но и какви ще бъдат последствията. Това е обратният ред на вземане на управленски решения", категорична е Жекова.

По думите й подобна реформа засяга пряко социалното подпомагане, закрилата на детето, осиновяванията и работата на десетки дирекции в цялата страна.

"Именно затова решения от такъв мащаб трябва да се основават на ясни анализи, доказателства и открит обществен дебат, а не на предположения. Ще продължа да настоявам Министерството да представи пълните мотиви и анализи, преди да бъдат предприети действия, които могат да променят из основи системата на социалното подпомагане", пише още Жекова.

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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