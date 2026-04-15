Мирчев спечели делото срещу "любимия котарак на Борисов" за 600 хил. лева

Софийският градски съд отхвърли изцяло иск за клевета на стойност над 600 000 лева, заведен от Александър Сталийски срещу съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев. Делото, започнало още през 2021 г., е свързано с публични твърдения на Мирчев за предполагаеми бизнес интереси на Сталийски около веригата магазини "Хиполенд" в разгара на антиправителствените протести през 2020 г.

В публикация във Facebook Мирчев коментира изхода от делото, като заяви: "Александър Сталийски, любимият "котарак" на Бойко Борисов, загуби дело за клевета срещу мен, заведено още през 2021 г. за 600 000 лв." По думите му, повод за делото са били негови разкрития за "апетитите му да придобие "Хиполенд" - веригата магазини, станала обект на репресии през 2020-2021 г."

Мирчев свързва случая с участието на служители на компанията в протестите срещу управлението тогава, като отбелязва, че "служителите на "Хипо" с униформите си идваха на масовите протести срещу Борисов и Пеевски през 2020 г."

Решението

С решение от 17 март съдът отхвърля всички претенции на Сталийски. В мотивите си магистратите приемат, че изявленията на Мирчев попадат в рамките на допустимата политическа реч. "Съдът не намира противоправност в поведението на ответника Мирчев, напротив - приема неговата реакция на гражданин, политик, активист и изявен лидер на опозиционна партия "Да, България" като гневна политическа реч срещу завладяната държава", се казва в съдебния акт, цитиран от самия него.

В допълнение съдът подчертава политическия контекст на изказванията: "Съдът намира, че въпросната публикация има изцяло политически характер и представлява критика срещу недопустимата обществена среда... значението на събитията - в периода юни-декември 2020 г. в Република България се развиват процеси на масови обществени протести срещу корумпираната власт."

В публикацията си Мирчев прави и по-широка политическа оценка на настоящата ситуация в страната, като твърди, че "държавата днес е още по-тежко завладяна и корумпирана, отколкото беше през 2020 г." Според него това се потвърждава от "още по-многолюдните протести от края на 2025 г."

Той отправя остри критики към Бойко Борисов и Делян Пеевски, като заявява, че страната е "завладяна от същите две одиозни фигури - Пеевски и Борисов." По думите му, "основната разлика между тогава и сега е, че днес Пеевски вече е мажоритарният собственик в ОПГ-то (или ООД-то)", докато "Борисов пък е в ролята на секретарка и поддържащ персонал на Пеевски."

В заключение Мирчев добавя, че "неговото историческо време изтече - и тъжното е, че той май е последният, който ще го проумее."