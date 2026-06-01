Гърция дава 16,8 милиона евро на журналистите си. България - нула

Журналистите в Гърция са в очакване на съвместно министерско решение за Програма за финансова подкрепа на медийните предприятия в страната за периода 2026 – 2030 г., предаде гръцкото издание Kathimerini. Документът е подписан от заместник-министъра на финансите Никос Папатанасис, вицепремиера и говорител на правителството Павлос Маринакис и заместник-министъра на финансите Атанасиос Петралиас.

Програмата е получила одобрение от Европейската комисия съгласно правилата за държавна помощ и е финансирана с 16,8 милиона евро от Националната програма за развитие.

Каква е целта?

Програмата установява правната и финансова рамка за финансиране на журналистическия сектор. Инициативата има за цел да подкрепи журналистиката, да запази работните места и да запази медийния плурализъм.

Припомняме, че през март 2025 г. имаше стачка на гръцките журналисти, които спряха новините за 24 часа с настяване на за по-високи възнагражденсия и колективни трудови договори. Такива стачки имаше и през 2021 г.

Как е в България: Има фонд за медиите, но не е за всички

У нас съществува Фонд „Радио и телевизия“ към Съвета за електронни медии, чиято цел е да финансира на радио- и телевизионната дейност, но средствата от него се разходват предимно за БНР, БНТ и Съвета за електронни медии.

Законът за радиото и телевизията позволява средствата от този фонд да се използват за финансиране на „проекти с национално значение, свързани с внедряване и използване на нови технологии в радио- и телевизионната дейност“, „значими културни и образователни проекти“ и финансиране на проекти и дейности, предназначени да разширят разпространението на радио- и телевизионните програми по население и/или територия“.

В публичното пространство няма почти никаква информация за дейността на този фонд, но според запознати в сферата той фигурира само в закона.

Оказва се, че дори и по закон той все още не функционира на практика, защото в преходните и заключителни разпоредби на Закона за радиото и телевизията се казва, че чак от 1 януари 2027 г. субсидията от държавния бюджет на БНР, БНТ и Съвета за електронни медии се заменя изцяло с финансиране от фонд "Радио и телевизия".

С други думи - частните медии подлежат на регулация от Съвета за електронни медии, подлежат на глоби за различни нарушения, с които пълнят този фонд, но не получават на практика нищо от него, т.е. нищо от държавата.

Трябва да отбележим все пак, че по време на предизборните кампании съгласно Изборния кодекс държавата предоставя медийни пакети в размер на 20 451.67 евро, или 40 000 лв. или 2 556.46, или 5000 лв., но не на медиите, а на отговарящите на законовите условия партии и коалиции.

Тези средтва могат да ползват за заплащане на различните платени форми на отразяване на предизборната кампания чрез доставчиците на медийни услуги.

Как се финансират частните медии?

В България повечето частни медии подлежат на контрол от СЕМ и разчитат на реклами и спонсорство. Разбира се, БНТ, БНР и БТА са една крачка напред, защото те са субсидирани от държавата, но също могат да се възползват от тези методи на финансиране.

В практиката съществуват варианти частните медии да сключват договори за реклама или отразяване освен с частни фирми и с държавни институции, общини, по европейски програми, с политически партии.

Голяма част от тези договори за услуги не попадат в обхвата на Закона за обществените поръчки, защото той не се прилага от публичните възложители в случаите придобиване, разработка, продуциране или съвместно продуциране на материал за предавания, предназначен за аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги, както и за услуги, свързани с политически кампании, когато се възлагат от политическа партия в рамките на предизборна кампания.

Какво прави Европа?

През декември 2025 г. беше обявена програмата на ЕП за безвъзмездни средства за медиите, управлявана от Генерална дирекция за комуникация.

Тези безвъзмездни средства се отпускат на медийни организации, установени в 27-те държави – членки на ЕС, с цел подпомагане на изготвянето на редовна, надеждна и безпристрастна информация за Европейския парламент, неговите членове и неговите дейности.

Програмата насърчава плуралистична и приобщаваща медийна среда, като същевременно напълно поддържа редакционната независимост на всички бенефициери.