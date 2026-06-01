КЗП на крак за 1 юни: Масирани проверки на детски площадки, батути и атракциони

Комисията за защита на потребителите (КЗП) започна масирани проверки в цялата страна по повод Международния ден на детето – 1 юни. Контролната акция е извънредно засилена и е насочена към безопасността на местата, съоръженията и услугите, които се използват най-често от децата и техните семейства по време на празниците. Под лупата на инспекторите влизат детски площадки, затворени детски центрове, надуваеми замъци, батути, пързалки, увеселителни паркове, въжени и катерачни съоръжения.

ОЩЕ: СПА комплекси без СПА зона и ресторанти без лиценз: КЗП затвори временно туристически обекти

Паралелно се проверяват и търговските обекти, предлагащи детски стоки, храни и напитки в зоните с голямо струпване на хора.

Вече има хванати нарушения

Само в рамките на последните два дни инспекторите на КЗП са извършили над 120 проверки в десетки населени места. До момента са констатирани 11 нарушения, като инспекциите продължават активно в рамките на целия празничен ден.

Според данните на регулатора, най-честите пропуски са свързани с:

Липса на задължителна информация за потребителите;

Непълно или неточно обозначаване на цените на услугите;

Липса на задължителния по закон Регистър за рекламации;

Пропуски при представянето на документите за безопасност и експлоатация на съоръженията.

Фокус върху високорисковите атракциони

От КЗП подчертават, че обект на най-строг контрол са съоръженията за активна игра, които крият по-висок риск от инциденти при неправилна експлоатация – като батути, надуваеми атракциони и въжени маршрути. Инспекторите следят изрично дали са осигурени безопасни условия за игра, има ли ясни и видими правила и ограничения за възраст и тегло, и дали операторите притежават пълния набор от технически паспорти и сертификати за съответствие.

ОЩЕ: КЗП: Няма скок на цените, но има леко изкривяване след въвеждане на еврото

При установяване на опасни съоръжения или липса на изрядни документи, КЗП ще предприема незабавни законови мерки. Те включват съставяне на актове, тежки финансови санкции, предписания за спешни коригиращи мерки и временно спиране от експлоатация на обектите, които крият риск за здравето на децата.

Акции срещу продажбата на цигари на непълнолетни

Контролът няма да приключи с края на празника, категорични са от комисията. В ход са и съвместни проверки с органите на МВР, които следят за спазването на строгата забрана за продажба и предлагане на тютюневи и свързани с тях изделия на лица под 18-годишна възраст.

„Животът, здравето и безопасността на децата са основен приоритет в дейността на КЗП. Спрямо нарушителите ще бъде приложена цялата строгост на закона“, заявяват от ръководството на контролния орган.