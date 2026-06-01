Предупреждение за интензивни валежи в по-голямата част от България утре

Жълт код за значителни количества валежи и мощни гръмотевични бури е обявено в почти цялата страна, като най-интензивни явления се очакват в района на Централна Стара планина и в Югозападна България. Ще има условия и за градушки. Кодът не важи за областите Видин, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Добрич, Варна, части от Враца, Пловдив и Пазарджик.

Във вторник максималните температури ще останат в широки граници, но слабо ще се понижат и ще са от 21 градуса в Източна България до 29 градуса в югозападните райони, на морския бряг – от 22 до 24 градуса. На много места в страната ще има валежи и гръмотевици.

По Черноморието на много места ще има валежи от дъжд, по-значителни в следобедните часове по южното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток.

В планините също ще вали, а в Централна Стара планина и Рило-Родопския масив валежите ще са значителни. Ще има условия и за градушки. Вятърът ще е умерен, временно силен, с посока от запад.

През следващите дни времето ще остане без съществена промяна. В сутрешните часове над повечето места в страната ще бъде слънчево, но около и след обяд на много места ще има валежи, временно интензивни с гръмотевични бури. Ще има и градушки. В четвъртък и петък от северозапад ще прониква по-студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, но в събота предстои затопляне.

Източник: meteo.bg