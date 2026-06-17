Мисия Бебе: Колко важна е психологическата подкрепа за чудото на живота

„Когато ми звъннат с репликата „Бременна съм!“, всичко се забравя – изтощението от дългите сесии и крехкия баланс, който сме пазили между болката и надеждата във всяка сесия.“ Думите на Ваня Чаталбашева показват мисията й на будител както в класната стая, така и в програмата за емоционална подкрепа за жени с репродуктивни проблеми на „Искам бебе“. Професията на начален учител я свързва с фондацията – майка на дете инвитро в класа й и координатор за областта, я запознава с каузата и вече две години Ваня помага на бъдещите майки в Смолян да се справят по-лесно с предизвикателствата по пътя на инвитро.

Мълчанието като терапия

Групите за психологическа подкрепа обикновено включват по 10-12 жени, а срещите понякога са с продължителност средно от 2 до 4 часа. След периода на опознаване и адаптация се създава не само здравословна среда за споделяне, но и за създаване на приятелства. Чрез техники за релаксация, медитация и работа с емоциите жените постепенно започват да си връщат усещането за контрол над собствения живот.

„Репродуктивният проблем често преобръща живота на двойката и го вкарва в емоционална въртележка на очакване и тревога, надежда и поредно разочарование“, казва Ваня. „Партньорите преживяват кризата с различен интензитет, което води до напрежение в отношенията, а понякога и до отчуждаване. Социалната изолация също е често срещан проблем. Подложени на болезнено любопитство и натиск, двойките се отдръпват от близки и приятели. Не защото не искат подкрепа, а защото се страхуват от неразбиране, от усещане за различност и отхвърляне. Така се създава порочен кръг – неуспехът води до стрес, а натрупаният стрес допълнително намалява шансовете за следващ успешен опит. Стресът изчерпва емоционалния ресурс на двойката. С групите не обещаваме резултат, но помагаме процесът да бъде по-лек. Мълчанието в подкрепяща среда също има терапевтичен ефект“.

Когато надеждата процъфти

Ваня никога няма да забрави първата група, която е водила. От нея се раждат две бебета. Едното е заченато по естествен път. Чудото на живота се случва, след като с помощта на групата жената успява да преосмисли динамиката в двойката и намира любовта в лицето на друг партньор.

Такива моменти са причината психологът да продължава работата си.

„Понякога излизаш от сесия разтърсен. Но и в работата ми като психолог, и като учител крайният резултат побеждава трудностите преди това“, споделя тя.

Кауза с реални резултати

През годините фондация „Искам бебе“ намира съмишленици и сред отговорни компании, които подкрепят не само медицинската, но и емоционалната страна на репродуктивния път.

Сред тях е BILLA, която от 2016 г. развива заедно с фондацията кампанията „За повече деца в България“. Само през миналата година четири бебета са родени с подкрепата на програмата, а за близо десет години над 70 семейства са получили помощ за асистирана репродукция. Дарените средства надхвърлят 257 000 лева. Част от тази подкрепа е насочена именно към психологическите програми, които са напълно безплатни за жените с репродуктивни затруднения.

Родители навреме

Освен върху психологическата подкрепа, фондация „Искам бебе“ работи активно и за повишаване на информираността сред младите хора.

Според Ваня много жени търсят помощ едва когато биологичната им възраст започне да се превръща в сериозен фактор. Именно затова фондацията насърчава ранната информираност за репродуктивното здраве и провежда кампании за изследване на яйчниковия резерв при млади жени.

Паралелно с това организацията работи и с ученици и младежи по теми като емоционална зрялост, здравословен начин на живот и навременно родителство.

Срещата с Радина Велчева и „Искам бебе“ променя професионалния път на Ваня Чаталбашева. Днес тя е част от кауза, която помага на жените не само да преминат през трудностите на репродуктивните предизвикателства, но и да съхранят емоционалната си устойчивост по време на този процес.

Защото зад всяка история за сбъднато родителство стоят много повече от медицински процедури. Стоят хора, които помагат надеждата да остане жива достатъчно дълго, за да се превърне в нов живот.