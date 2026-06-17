Срок до юли: Голямото решение на Г-7 за Украйна (СНИМКИ)

Украинският президент Володимир Зеленски поиска на срещата на Г-7 във Франция спешни доставки на системи Patriot още преди средата на лятото, а събралите се на срещата лидери се съгласиха за мащабен план за съвместно производство на оръжие в самата Украйна. Лидерите на Г-7 постигнаха съгласие да увеличат военната подкрепа за страната и едновременно с това обмислят лицензи за увеличаване на украинското военно производство. Акцентът е върху:
- допълнителни системи за противовъздушна отбрана, включително доставки на ракети-прехващачи;
- ускоряване на доставките на системи като Patriot и други средства за защита от балистични и крилати ракети;
- развитие на далекобойни способности и съвместни отбранителни проекти между Украйна и партньорите;
- предоставяне на лицензи и технологии за производство на западни оръжейни системи и боеприпаси директно в Украйна, за да се увеличи местният капацитет за производство.
Украинският президент Володимир Зеленски е поискал ускорена доставка на ракети PAC-3 и на поне четири нови батареи Patriot още преди юли.
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Изявлението на срещата на върха на Г-7 във Франция също така ангажира партньорите да укрепят енергийната устойчивост на Украйна преди зимата и да увеличат натиска върху военната икономика на Русия чрез нови санкции, включително срещу петролния и газовия й сектор.
По отношение на енергийната сигурност на Украйна мерките са:
- допълнителна помощ за възстановяване и защита на енергийната инфраструктура;
- осигуряване на оборудване за електропреносната мрежа и електроцентралите;
- нова финансова и техническа подкрепа за енергийния сектор.
Великобритания освен това обяви и дългосрочно споразумение за доставки на ядрено гориво за украинската енергетика.
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Снимки: president.gov.ua