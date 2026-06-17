Срок до юли: Голямото решение на Г-7 за Украйна (СНИМКИ)

Украинският президент Володимир Зеленски поиска на срещата на Г-7 във Франция спешни доставки на системи Patriot още преди средата на лятото, а събралите се на срещата лидери се съгласиха за мащабен план за съвместно производство на оръжие в самата Украйна. Лидерите на Г-7 постигнаха съгласие да увеличат военната подкрепа за страната и едновременно с това обмислят лицензи за увеличаване на украинското военно производство. Акцентът е върху:

допълнителни системи за противовъздушна отбрана, включително доставки на ракети-прехващачи;

ускоряване на доставките на системи като Patriot и други средства за защита от балистични и крилати ракети;

развитие на далекобойни способности и съвместни отбранителни проекти между Украйна и партньорите;

предоставяне на лицензи и технологии за производство на западни оръжейни системи и боеприпаси директно в Украйна, за да се увеличи местният капацитет за производство.

Украинският президент Володимир Зеленски е поискал ускорена доставка на ракети PAC-3 и на поне четири нови батареи Patriot още преди юли.

Още: На фона на общото мълчание на църквата: Един-единствен митрополит осъди атаката срещу Киевско-Печорската лавра

Изявлението на срещата на върха на Г-7 във Франция също така ангажира партньорите да укрепят енергийната устойчивост на Украйна преди зимата и да увеличат натиска върху военната икономика на Русия чрез нови санкции, включително срещу петролния и газовия й сектор.

По отношение на енергийната сигурност на Украйна мерките са:

допълнителна помощ за възстановяване и защита на енергийната инфраструктура;

осигуряване на оборудване за електропреносната мрежа и електроцентралите;

нова финансова и техническа подкрепа за енергийния сектор.

Великобритания освен това обяви и дългосрочно споразумение за доставки на ядрено гориво за украинската енергетика.

Още: Неофициалният Z-канал на Кремъл призна за Лаврата в Киев. Стоп за Московската рафинерия и ТАНЕКО

Снимки: president.gov.ua