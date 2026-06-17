Спорт:

Срок до юли: Голямото решение на Г-7 за Украйна (СНИМКИ)

17 юни 2026, 10:54 часа 496 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Срок до юли: Голямото решение на Г-7 за Украйна (СНИМКИ)

Украинският президент Володимир Зеленски поиска на срещата на Г-7 във Франция спешни доставки на системи Patriot още преди средата на лятото, а събралите се на срещата лидери се съгласиха за мащабен план за съвместно производство на оръжие в самата Украйна. Лидерите на Г-7 постигнаха съгласие да увеличат военната подкрепа за страната и едновременно с това обмислят лицензи за увеличаване на украинското военно производство. Акцентът е върху:

  • допълнителни системи за противовъздушна отбрана, включително доставки на ракети-прехващачи;
  • ускоряване на доставките на системи като Patriot и други средства за защита от балистични и крилати ракети;
  • развитие на далекобойни способности и съвместни отбранителни проекти между Украйна и партньорите;
  • предоставяне на лицензи и технологии за производство на западни оръжейни системи и боеприпаси директно в Украйна, за да се увеличи местният капацитет за производство.

Украинският президент Володимир Зеленски е поискал ускорена доставка на ракети PAC-3 и на поне четири нови батареи Patriot още преди юли.

Още: На фона на общото мълчание на църквата: Един-единствен митрополит осъди атаката срещу Киевско-Печорската лавра

Изявлението на срещата на върха на Г-7 във Франция също така ангажира партньорите да укрепят енергийната устойчивост на Украйна преди зимата и да увеличат натиска върху военната икономика на Русия чрез нови санкции, включително срещу петролния и газовия й сектор.

По отношение на енергийната сигурност на Украйна мерките са:

  • допълнителна помощ за възстановяване и защита на енергийната инфраструктура;
  • осигуряване на оборудване за електропреносната мрежа и електроцентралите;
  • нова финансова и техническа подкрепа за енергийния сектор.

Великобритания освен това обяви и дългосрочно споразумение за доставки на ядрено гориво за украинската енергетика.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Неофициалният Z-канал на Кремъл призна за Лаврата в Киев. Стоп за Московската рафинерия и ТАНЕКО

Снимки: president.gov.ua

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Г-7 военна помощ война Украйна авторски
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес