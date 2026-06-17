Арбитражът в Хага реши за Кримския мост: Победата не е нито за Русия, нито за Украйна

Междуправителственият постоянен арбитражен съд в Хага установи, че Русия е нарушила някои морски закони по време на строителството на моста през Керченския проток - между континенталната част на Руската федерация и анексирания Крим. Съдът обаче отхвърли твърденията на Украйна, че Москва незаконно се опитва да запази пролива под свой изключителен контрол, става ясно от решението, публикувано в понеделник, 15 юни.

По-голямата част от претенциите на Киев е отхвърлена

Делото в съда в Хага беше заведено през 2016 г., след като Русия започна строителството на 19-километровия Кримски мост, свързващ руския Краснодарски край с окупирания през 2014 г. Кримски полуостров. Украйна цитираше окупацията на Крим от Русия и възпрепятстването на корабоплаването в Азовско и Черно море, както и в Керченския проток. Държавата агресор беше обвинявана и в кражба на природни ресурси.

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Мостът през Керченския пролив е от ключово значение за доставките на гориво, храна и други продукти до Крим, където пристанището в Севастопол беше оживена база на Руския черноморски флот, преди Украйна буквално да го попилее по време на войната.

В решение от 22 април, което обаче беше обявено едва преди дни, съгласно процедурите на арбитражния съд, съдът отхвърли по-голямата част от претенциите на Киев относно контрола на Русия над пролива. Това стана на процедурни основания.

Снимка: Кримски мост, Getty Images

Русия също е нарушила морски закони, реши съдът

Арбитражът в Хага все пак констатира, че Русия е нарушила някои морски закони, тъй като не е извършила надлежни екологични оценки по време на строителството на моста.

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Арбитражният състав от петима съдии не присъди никакви обезщетения и разпореди на двете страни да поемат собствените си съдебни разноски за процедурата, която продължи цяло едно десетилетие.

Делото е едно от няколкото производства пред международни съдилища и институции, които Украйна е завела срещу Русия във връзка с анексирането на Крим през 2014 г. и пълномащабната инвазия на Москва през февруари 2022 г.

Детайлите: с какво и двете страни обявяват победа

Борис Бабин, експерт от Асоциацията за реинтеграция на Крим, отбеляза, че, наред с друго, арбитражът е заел позиция относно статута на Азовско море като „вътрешни води на две държави“. Това е позволило на съда да отхвърли значителен брой искове в областта на корабоплаването.

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„Арбитражът призна само неспазването от страна на Русия на членове 123, 192, 194, 205 и 206 от Конвенцията на ООН по морското право по време на строителството на Керченския мост, газопроводите и кабелите през пролива като установени нарушения на Конвенцията. Това се отнася до отказ от сътрудничество в областта на опазването на околната среда и неразкриване на съответната информация", подчерта Бабин.

Снимка: Кримски мост, iStock

В Украйна изтъкват, че постоянният арбитражен съд се е произнесъл в полза на страната срещу твърдението на Москва, че Азовско море е „руско езеро“. В решението се посочва, че водите трябва да се третират като вътрешни води както на Украйна, така и на Русия, отбеляза украинското външно министерство.

„Решението на Арбитражния трибунал е поредното потвърждение, че Руската федерация систематично пренебрегва нормите на международното право и че опитите ѝ да наложи на света последствията от агресивната си война като „нова реалност“ нямат международноправно действие и никога няма да получат международноправно признание“, заключи министерството в изявлението си.

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От другата страна са руснаците, които вярват, че съдът в Хага е потвърдил "суверенитета" на Москва над оспорваните територии. Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност и бивш президент Дмитрий Медведев написа: „От гледна точка на дългосрочните интереси на Русия, това със сигурност е положително развитие. По същество за първи път международен съд признава суверенитета на нашата страна в рамките на новите ѝ граници. А това е от голямо значение за бъдещето".

Решението на съда обаче не променя международноправния статут на Крим, тъй като трибуналът не се е произнесъл по въпроса за суверенитета над полуострова.

Руското външно министерство определи решението като „решаваща победа“, като в отделно изявление посочи, че трибуналът е отхвърлил исканията на Киев за компенсации, свързани с морските ресурси около Крим и Азовско море.

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