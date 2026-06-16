Най-важните новини за деня: 16 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 16 юни 2026 г.

ОЛИГАРХИЯТА В БЪЛГАРИЯ Е НА МЕЖДУНАРОДНО НИВО И ЦЪФТИ: РЕГИОНАЛНИЯТ МИНИСТЪР ЗА "БАБА АЛИНО" И НЕЗАКОННИЯ ГРАД

"Олигархията в България е на международно, национално, местно и регионално ниво. По-големият кръстопът в България е кръстопътят на олигархията. Олигархията цъфти в България". Това заяви пред bTV министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков. Още: Правосъдният министър от кабинета "Желязков" отговори на Bird.bg заради твърдение за Невзоров и "Баба Алино"

НОВ ДОКУМЕНТ ОСВЕТЯВА ПРОКУРОРСКИ ВРЪЗКИ В СКАНДАЛА "НОТАРИУСА"

В разгара на скандала около Мартин Божанов - Нотариуса, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет е извършил мащабна проверка срещу тогавашния административен ръководител на Софийската районна прокуратура Невена Зартова и нейния заместник Борислав Георгиев. Това разкрива документ, който Actualno.com получи от свои източници. Той разкрива как инспекторите са проверявали твърдения за натиск върху прокурори, за влияние върху конкретни преписки и за евентуални връзки с кръга около Божанов.

ДЯНКОВ СЕ СЪЮЗИ С АСЕН ВАСИЛЕВ И КАЗА КАКВА ГЛУПОСТ СВЪРШИ РУМЕН РАДЕВ ПРЕД ЕС С БЮДЖЕТНИЯ ДЕФИЦИТ

"Все още не знаем как сме завършили 2025 година". Това заяви бившият финансов министър и ръководител на Фискалния съвет Симеон Дянков, който каза, че след като е така, след като няма официална ревизия, която да покаже имаме ли по-голям бюджетен дефицит, нямаме ли, то не може да се почне адекватна наказателна процедура от ЕС. Според Дянков, ако има "неплатени фактури", те трябва да се броят в дефицита на 2025 година.

БЪЛГАРИЯ СЕ ИЗСТРЕЛВА СРЕД СВЕТОВНИТЕ ЛИДЕРИ ПО СЪХРАНЕНИЕ НА ТОК: КАПАЦИТЕТЪТ РАСТЕ С РЕКОРДНИ ТЕМПОВЕ

България бързо се превръща в една от държавите с най-висока концентрация на батерийни системи за съхранение на електроенергия (БССЕ) в енергийната система както в Европа, така и в световен мащаб. Към май 2026 г. страната е достигнала 3,3 GW инсталиран капацитет на БССЕ и продължава да въвежда нови проекти в експлоатация, се посочва в доклада "Декарбонизацията в България: двигател на нисковъглеродния преход".

КАК ДА СЕ ОТЪРВЕМ ОТ ДОГОВОРА С "БОТАШ": ИДЕИТЕ НА ИВАЙЛО МИРЧЕВ

Дълго време ни се обясняваше, че договорът с "Боташ" е полезен. Ако беше полезен, той щеше да се ползва и да е изгоден. Този договор не е изгоден. Ние този газ можем да си го получаваме по гръцката връзка. Това е безумие. Години по-късно се казва, че той е изгоден, но ще го предоговаряме. Това ще е трудно, и ние ще трябва да дадем нещо на турската страна в замяна. Това каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в ефира на Нова телевизия.

ОЦЕЛЯВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ И ГЕРМАНИЯ: НАСТИГНАХМЕ ГИ И ГИ ПОДМИНАХМЕ ПО ЦЕНИ НА ОСНОВНИ ХРАНИ

Сравнявайки нивата на цените в България и Германия, няма как да не започнем от инфлацията. Към май 2026 г. на годишна база в Германия тя е около +2.6%, а храните отбелязват умерен ръст на поскъпване (около 0.4–1.2% за година). У нас за същия период (май 2025 - май 2026 г.) инфлацията е около 7.0%, докато цената на храните расте с около 4.9% до +5.7% годишно. На този общ ценови фон разходите за храна в България бележат по-висок относителен дял.

ЕВРОПЕЙСКИ РЕКОРД: ЗАПЛАТИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕПУТАТИ СА НАЙ-ВИСОКИ

Сравнителен анализ на европейските парламентарни заплати показа, че българските депутати получават едно от най-високите възнаграждения спрямо минималната работна заплата в собствената си държава. Според публикувани данни заплатата на българските народни представители е приблизително 6,8 пъти по-високо от минималната. Така България се нарежда на първо място в Европа по този показател, въпреки че остава сред страните с най-ниски доходи в Европейския съюз, пише NOVA.

КАБИНЕТЪТ СКРИ ЗАПЛАТАТА НА ЗДРАВНИЯ МИНИСТЪР, НО ТОЙ ИЗДАДЕ ЗАМЕСТНИЦИТЕ СИ

Едно искане по Закона за достъп до обществена информация доведе до куриоз в държавата - правителството крие заплатата на настоящия здравен министър с аргумента, че това са лични данни, но от здравното министерство, което се ръководи от въпросния министър, издадоха колко взимат заместниците му. Искането е било отправено от студентката по медицина Василена Киара Димитрова, потвърди тя пред Actualno.com.

ДЕБАТЪТ В ЕП: ВЕЧЕ ВСИЧКИ ЗНАЯТ ЗА ОМРАЗАТА НА СКОПИЕ, НО ЕТО КОЙ ДЕЙСТВА ЯВНО СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ (ОБЗОР)

Дебатът за европейската интеграция на Република Северна Македония, който бе част от дискусията за разширяването на Западните Балкани, премина под сянката на палежа на български дипломатически автомобили в Скопие, което стана вчера посред бял ден в югозападната ни съседка. Българските евродепутати разказаха пред Европа за посегатеството, но и пожелаха Европейският парламент да излезе с позиция срещу случилото се, но и да осъди античовешката политика на македонизма.

МОЖЕ ЛИ С ЧЕХЛИ? ОТКОГА ВЛИЗА В СИЛА АПТЕЧКАТА? КРАЙ НА МИТОВЕТЕ ЗА ГРЪЦКИТЕ ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ

Голяма част от българите планират своята почивка в Гърция, но в социалните мрежи все по-често хората се натъкват на митове и легенди за правилата за пътуване там. Може ли да се кара с чехли? От кога влиза в сила аптечката, какво трябва да има в нея? Всичко това са все въпроси, които пътуващите в Гърция се питат и на които трудно биха намерили отговор, поради непознаване на гръцките закони и съществуването на откъслечни информации в новините и разпространяването на слухове.

ФАБРИКА ЗА ОТЛИЧНИЦИ БЕЗ ЧАСТНИ УРОЦИ, НО С УВАЖЕНИЕ И ТОПЛИНА: КАК ЕДНА МАЛКА ОБЛАСТ Е СРЕД ПЪРВИТЕ ПО ТОП ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ

От години в българското образование се наблюдава един феномен - една топяща се по население и изоставаща по доходи област се утвърди, въпреки трудностите, пред които е изправена, като безапелационен лидер по качествено образование.

ЕДНА ПРЕДИЗВЕСТЕНА СМЪРТ ЗА ТУРЦИЯ: УЧИ ЛИ СЕ ЕРДОГАН ОТ ПУТИН? ТАЙФУР ХЮСЕИН ОБЯСНЯВА (ВИДЕО)

Реално опозицията в Турция не съществува. “Една предизвестена смърт” за Турция, ако цитираме класика Маркес.

ДОКАТО Я КОТКАТ КАК ИМА ШАНС ЗА МИР: УКРАЙНА ПРЕДСТАВИ НОВИ ОРЪЖИЯ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Имах много добри разговори с президента Зеленски и с президента Путин и виждам, че може би можем да направим нещо – те са отворени към край. 25 000 души умират месечно, повечето войници“. Това заяви американският президент Доналд Тръмп на вече започналата среща на Г-7 в курорта Евиан, Франция. Тръмп говори рамо до рамо с френския президент Еманюел Макрон, който го подкрепи - ОЩЕ: Зеленски и Тръмп предлагат среща с Путин в САЩ

ТРЪМП ПАК ЩЕ САНКЦИОНИРА РУСКИЯ ПЕТРОЛ, НО СЕ ПРОВАЛЯ С ИРАНСКИЯ: NYT ОБЯВИ ЗАГУБА НА САЩ ВЪВ ВОЙНАТА (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп заяви в разговор с президента на Обединените арабски емирства (ОАЕ) Мохамед бин Зайед Ал Нахаян, че скоро може да наложи отново санкции срещу руския петрол. Републиканецът не даде повече подробности, но каза, че САЩ вече са в позиция да върнат наказателните мерки срещу Москва, защото "петролът вече тече свободно". Тръмп явно има предвид резултатите от споразумението за мир с Иран, което официално трябва да бъде подписано на 19 юни в Женева.

ПАЛЕЖИТЕ СРЕЩУ КИЪР СТАРМЪР: СЛЕДИТЕ ВОДЯТ КЪМ РУСИЯ

Руски дипломат, син на служител от СВР, стои зад палежите на имота на британския премиер Киър Стармър. Лондонски съд призна украинския гражданин Роман Лавринович и румънския гражданин Станислав Карпюк за виновни за палеж на имота. През 2025 г. те подпалиха колата на Стармър, както и апартамент и къща, която той отдава под наем. Разследващите смятат, че на Лавринович е било платено да изпълнява задачи, възложени му от неизвестено лице в Telegram с потребителско име „El Money“.

СДЕЛКАТА САЩ – ИРАН: КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ОБЪРКА? ГОВОРИ ИВО ИНДЖЕВ (ВИДЕО)

Какво може да се обърка в сделката САЩ – Иран, ще потече ли пак петрол през Ормузкия проток? Тези въпроси в предаването Студио Actualno коментира журналистът и блогър Иво Инджев, който е бил е главен редактор на в. “Демокрация“, директор на БТА, телевизионен водещ на предаването “В десетката“ и вицепрезидент на Асоциацията на европейските журналисти: “Никой не може да разбере дали е сделка, или не. Имаше такова телевизионно предаване. Меморандум е да кажем една от най-ниските степени на дипломатическо договаряне след например писмо за намеренията, нещо от този род. И е някъде там в диапазона на Санстефанския предварителен договор, за който всички знаят предварително, че той не е окончателен и че няма международна тежест.

КАКВО ПРЕДСТОИ СЛЕД МИРНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ САЩ И ИРАН ЗА ОРМУЗКИЯ ПРОТОК

Никой регион на света не произвежда повече петрол и газ от страните, разположени в Персийския залив. По-голямата част от тази енергия може да се изнася само на борда на танкери, които преминават през Ормузкия проток - воден път, който е на практика затворен повече от три месеца, откакто САЩ и Израел започнаха война срещу Иран в края на февруари.

"ГАПЛА" НА ДУНАВ: ОСНОВАХА НАЙ-НОВАТА МИКРОДЪРЖАВА НА БАЛКАНИТЕ (ВИДЕО)

Новата "държава" има площ от 205 хектара - приблизително колкото най-големия парк в Хамбург. Тя се намира на брега на Дунав между Сърбия и Хърватия - на "ничия земя", както твърдят основателите ѝ, които са тийнейджъри. 17-годишният Уайът Бек е един от тях. Самият той никога не е стъпвал там, но казва, че всичко вече било готово: паспорти, регистрационни номера, знаме, собствен уебсайт. И, разбира се, име: Федеративни щати Гапла.