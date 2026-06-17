Църквата пусна украински свещеници по Черноморието: Подозрения, че са верни на Путин и извършват руска пропаганда, местните на протест

Скандал заради разрешение от БПЦ украински православни свещеници да служат в Сливенската епархия. Българските миряни по Черноморието са възмутени, че БПЦ предава родната църковна идентичност, а в мрежата се появиха и твърдения, че въпросните украински свещеници всъщност са верни на Путин и образуват проруско ядро на местно ниво.

Сливенската епархия обаче защити решението и категорично заяви, че не планира да го преразглежда.

Не интеграция, а подмяна - страховете на местните

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Преди дни в социалните мрежи се надигна възмущение, че има украински литургии в български църкви по Черноморието. Обвиненията бяха, че това се е случило без обществен дебат, без обяснения и без да бъдат питани хората.

Така, според жители на Свети Влас, една 160-годишна българска църква - "Св. Атанасий Велики", е получила украински свещеник, а преди седмица, миналата неделя, е била отслужена и първата литургия на украински език.

Местните се питат как така в българска църква, изградена от българи и поддържана от поколения българи, започват богослужения на чужд език.

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Същите твърдения има и за с. Кошарица, където според местните от месеци служи украински свещеник. Новата вълна е достигала и Свети Влас, сигнализират запознати.

"Това поражда усещането, че не става дума за единично решение, а за тенденция, която постепенно променя духовния облик на района. Никой не оспорва правото на украинските граждани да се молят, да посещават храмове и да получават духовна подкрепа. Българският народ винаги е проявявал съчувствие към хора, бягащи от война и страдание. Но възниква друг въпрос – защо това трябва да става за сметка на местната общност? Защо в български храм не се търси начин да бъдат обслужени всички вярващи, без да се създава усещане, че българският език и българският духовник са изместени от собствената си църква?", пише съобщилата за случая Маша Кременска.

Местните са категорични, че по Черноморието през последните години са настъпили сериозни демографски промени - цели квартали и населени места са променили облика си.

"Все повече местни хора започват да се питат къде е границата между гостоприемството и постепенното изместване на собствената идентичност. Когато в училищата се чуват повече чужди езици от българския, когато цели комплекси функционират почти изцяло за чужденци и когато вече дори в храмовете започват богослужения на чужд език, за мнозина това не изглежда като интеграция. Изглежда като подмяна", пише още Кременска и настоява за отговори.

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Митрополията в защита: Църквата не е слугиня на временни настроения

Сливенската епархия защити украинските свещеници. Сливенският митрополит Арсений излезе със специална позиция по казуса.

"Не можем да приемем опитите да бъде поставяно под съмнение правото на канонични православни свещеници от украински произход да извършват своето служение в храм „Св. Атанасий Велики“ в гр. Свети Влас, и в храм „Св. Йоан Рилски“ в с. Кошарица, както и във всеки друг храм на Сливенска епархия, когато това става с благословението на епархийския митрополит и по установения църковен ред. Още по-тежко е, когато в обществения дебат се забравят основните евангелски принципи на милосърдието, състраданието и братолюбието", пише в позицията.

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Според митрополит Арсений украинските бежанци не са дошли тук от удобство, а те идват от ужаса на войната. "Тези хора имат жизнена нужда от съприкосновение и общение с Бога и ние няма да сме човеци, ако им го откажем", смята митрополитът.

"Нека бъдем правилно разбрани: никаква подписка, никакъв натиск, никакво обществено внушение няма да промени нашите духовни принципи и решения. Църквата не е слугиня на страха или на временните настроения", категорични са от Сливенската епархия.

От там уточняват, че богослуженията, извършвани на територията на епархията, традиционно се служат на църковнославянски и български език.

"Богослуженията, извършвани от украинските свещеници, са на същия църковнославянски език, на който служим и ние – по същия ред, със същите богослужебни книги и в пълно съответствие с каноничния и уставен порядък на Българската православна църква", обясняват от епархията.

Според родното духовенство "ние трябва да сме благодарни на нашите украински православни братя и сестри за това, че ни показват какво значи отношение към Църквата и активно участие в нейния живот и ни дават добър пример".

"Свещеникът, който служи в посочените храмове, е каноничен православен клирик, официално отпуснат от своя каноничен архиерей – Негово Блаженство Киевския и на цяла Украйна митрополит Онуфрий, и приет за служение в Сливенска епархия по установения от Светата Православна църква ред с надлежно уведомление и благословение на Св. Синод на БПЦ. Назначението му е извършено с решение на Епархийския съвет, какъвто е реда за всеки каноничен клирик, който желае да премине на служение от една епархия в друга", уточняват още от епархията.

С оглед осигуряването на стриктно спазване на църковния ред, Епархийският съвет на Сливенска епархия е възложил на Протосингела на Светата митрополия – архимандрит Димитрий, както и на Духовния надзорник на епархията – архимандрит Стефан, да осъществяват наблюдение и контрол върху спазването на богослужебния ред, каноничната дисциплина и изпълнението на възложените задължения от страна на украинските свещеници на територията на епархията, навсякъде, където им е разрешено да извършват богослужения.

Митрополит Арсений е категоричен, че не съществуват основания да се говори за промяна на статута на храмовете, за ограничаване правата на местните миряни или за подмяна на българската църковна идентичност.

"Руски шпионлук"?

Много интересен ракурс по темата даде журналистът Манол Глишев, според който въпросните украински свещеници са проруски настроени и са част от казионната украинска църква, която продължава да е под юрисдикцията на московската патриаршия.

Facebook/Манол Глишев

"Изпитвам отвращение, но не и изненада. По-рано днес (о, вече вчера) си позволих наивно да се зарадвам от човечно звучащата позиция на сливенския митрополит Арсений, който е позволил на няколко украински свещеници да служат в епархията му. На пръв поглед изглеждаше, че владиката е действал по християнски и просто прислонява няколко чужденци, бягащи от война. Де да беше така!", пише Глишев.

"За съжаление се оказва, че въпросните няколко украински свещеници са на подчинение не към новата, автокефална украинска Църква, а към казионната, която продължава да е под юрисдикцията на отвратителната московска "патриаршия". Но и това нямаше да е проблемно само по себе си, ако тези хора не бяха почнали да образуват проруско ядро около себе си. Всъщност митрополитът не защитава бежанци, а пак завършва активно мероприятие на руския шпионлук у нас. Иде ми да върна вечерята. Очевидно от БПЦ не може и не бива да се очаква нищо, дори и бегло напомнящо човещина. Всичко е фалш. Всичко", категоричен е Глишев.

Същата позиция споделя и Евлоги Станчев, главен асистент в Института за балканистика с център по тракология към БАН.

"Назначените в изброените от митрополита храмове уж „украински свещеници“ всъщност принадлежат към т.нар. „Украинска православна църква“ (УПЦ), която е исторически, канонично и, най-вече, политически обвързана с Московската патриаршия, днес ръководена от „патриарх“ кирил (гундяев). Във връзка с това УПЦ не бива да се бърка с Православната църква на Украйна, ръководена от митрополит Епифаний, която е официално призната от Вселенската патриаршия за каноничната автокефална православна църква в Украйна и която олицетворява в най-пълна степен борбата на Украйна за духовна независимост от Москва", пише Станчев.

"Въпреки че УПЦ формално осъди руската инвазия през 2022 г., много от нейните свещеници всъщност подкрепят руската война и продължават да поддържат връзки с Московската патриаршия, надявайки се на победа над „безбожния Запад“. Това е една от основните причини да бъде иницииран процес на ограничаване и евентуална забрана на УПЦ в Украйна. Социологическите проучвания показват, че на фона на зловещата руска война, унищожаваща всеки ден човешки животи, преобладаващата част от украинското общество подкрепя забраната на тази псевдоцърковна институция", обяснява още той.

СТанчев коментира и предстоятеля на УПЦ, споменатия в изявлението митрополит Онуфрий. "По данни на украинската Служба за сигурност той доброволно е получил руско гражданство и е продължил да поддържа връзки с Московската патриаршия дори след началото на войната. Поради тази причина през 2025 г. президентът Володимир Зеленски издаде указ, с който отне украинското гражданство на Онуфрий", твърди той.

"Опасявам се, че чрез назначаването на тези т.нар. „украинци“ за енорийски свещеници в посочените храмове съществува реален риск паството да бъде изложено на тиха, но последователна руска пропаганда по религиозна линия. Добре известно е, че свещеници от УПЦ са поддръжници на доктрината за „руския свят“. Освен това, подобно на Московската патриаршия, УПЦ оспорва официално признатата каноничност на Православната църква на Украйна", пише още Станчев.

Местните готвят протест

Недоволни от решението на Българската православна църква, местните по Черноморието са решили да вземат нещата в свои ръце и да изразят недоволството си чрез протест в неделя.

"През последните четири години българската и украинската църковна общност имаме прекрасен общ църковен живот. Никога те не са предявявали претенции за украински духовник. Според решение на Сливенската Митрополия в нашата църква, в Божия дом могат да служат украински свещеници, въпреки че ние имаме свещеник който духовно обслужва нашата енория. В този храм са кръстени нашите баби, нашите родители, ние и нашите деца нашите внуци. В този храм където винаги сме се борели да гори духът на българщината. Този храм в който сме си взимали последно сбогом с нашите близки и искаме да го оставим на нашите деца, и винаги да се прославя името божие на чист български език. През годините нашият свещеник отец Димитър доказа че е един достоен български духовник. Искаме той да продължи да свещеннослужи в нашия храм "Свети Атанасий велики"", пише Венета Танева, общински съветник от Несебър.

Тя подчертава, че "всеки човек вярващ в Бога винаги е бил добре дошъл и ще продължава да бъде добре дошъл защото между нас е само Христос".

И призова: "Граждани на Свети Влас, граждани на Община Несебър, нека защитим нашия храм с мирен протест тази неделя 21.06.2026 г. от 7:30 сутринта пред храм "Свети Атансий Велики" Свети Влас".