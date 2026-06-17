Тръмп е готов да притисне Путин, но иска Европа да му помогне с друго (ОБЗОР - ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп изглежда е готов да окаже повече натиск върху руския диктатор Владимир Путин и Кремъл по въпроса с войната в Украйна, но само ако получи нещо в замяна. Такова заключение се прокрадна в западни информационни източници. Какво е това нещо – Европа да помогне повече в осигуряването на безопасния трафик през Ормузкия проток. Своеобразната сделка беше коментирана от анонимни източници от Брюксел – такъв политически курс е почнал да се оформя по време на срещата на Г-7 във френския курорт Евриан – ОЩЕ: Геополитически шах: Сделката за Иран връща Тръмп на страната на Украйна?

Trump is reportedly ready to ramp up pressure on the Kremlin — but expects something in return



According to European officials, Washington is prepared to take a tougher line on Russia if European allies become more actively involved in securing the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/7mpLZGMR9A — NEXTA (@nexta_tv) June 17, 2026

"Огромен процент от руснаците, които сега разбират, че не печелят тази война – затова трябва да я спрат. Не знам дали това е хуманна причина, защото като имаш много загуби, трябва да спреш – не трябваше да почват войната, но по-добре късно, отколкото никога. Над 60% от руснаците искат да спрат войната – затова трябва повече натиск върху Путин", подчерта украинският президент Володимир Зеленски също от срещата на Г-7. "Можете ли да си представите какво става – 35 000 убити и тежко ранени руснаци месечно. Някой трябва да го спре (Путин)", добави Зеленски – ОЩЕ: Зеленски към Путин: Да се срещнем, иначе и Русия ще преживее ужасна зима (ВИДЕО)

Zelensky:



More than 60% of Russians want to stop this war. pic.twitter.com/BovtHwiQU6 — Clash Report (@clashreport) June 16, 2026

Zelensky on Putin:



Can you imagine 35,000 Russian losses each month, heavy wounded or killed?



Somebody has to stop him. pic.twitter.com/pC8lQlfGbw — Clash Report (@clashreport) June 16, 2026

Как обаче някой да спре Путин, ако говорим за вътрешна съпротива? Доклад на организацията "Мемориал" сочи, че през 2021 година средната продължителност на политически мотивирани присъди в Русия е 6,7 години. От 2026 година вече средната продължителност е 11 години – ясна тенденция какво се случва на всеки, който каже "не" на руския диктатор. Докладът се казва "Врагове, а не престъпници", публикуван е на 17 юни, базиран е на анализ на бази данни от проекта "Подкрепа за политическите затворници. Мемориал" и данни от Съдебния отдел на Върховния съд на Руската федерация (подробности на руски език). Заключение в доклада - между 2022 и 2025 г. в Руския наказателен кодекс са въведени 12 нови члена, които се използват (или са предназначени да бъдат използвани) при политически мотивирани дела. Същевременно разпоредбите на членовете на Руския наказателен кодекс са разширени, "често използвайки умишлено неясни и оценъчни формулировки".

Украинският държавен глава сподели и кога за последно е плакал, като уточни, че почти всеки ден плаче и особено след като е принуден да дава определени заповеди на майки и бащи, които са загубили децата си във войната:

Q: When was the last time you cried?



Zelensky: I will try to do it after our interview…



It's always difficult for me when I give orders, and mothers and fathers lose their children.



In such moments, I often cry. pic.twitter.com/S3c0NzTT1z — Clash Report (@clashreport) June 16, 2026

Европа срещу Русия

"Заедно с президента Зеленски информирахме президента Тръмп, че сме готови за мирни преговори. Тези преговори обаче трябва да започнат в правилния момент. Неприемливо остава искането на Русия Украйна да се откаже от свободната част на Донбас" - думите са на германския канцлер Фридрих Мерц, също изречени на срещата на Г-7:

Germany's Chancellor Merz:



We have informed President Trump together with President Zelensky that we are ready for peace talks. However, these talks must begin at the right point.



What remains unacceptable is Russia’s demand that Ukraine must give up the free part of the… pic.twitter.com/oPWr2ALGsJ — Clash Report (@clashreport) June 16, 2026

От Кремъл продължава да се лее позната реторика и втръснали до болка клишета – руският външен министър Сергей Лавров пак обясни как още преди да започне пълномащабната война, Русия и Путин много сериозно заявили, че Украйна не трябва да бъде „закарвана“ в НАТО. Кремъл обаче нямал нищо против Украйна да влезе в ЕС, това бил мирен съюз, обаче сега много се променил и радикализирал. Имало вече и тенденция в ЕС да стане "самостоятелен военен блок", а Русия имала информация, че "англичаните" искат да създадат отделен военен съюз "с най-яростните русофоби от сегашния ЕС":

Lavrov has once again stated that Russia is against Ukraine being dragged into NATO, but they have no objections to Ukraine joining the EU. pic.twitter.com/fmWNPAz82x — WarTranslated (@wartranslated) June 16, 2026

Последствията от това поведение на режима на Путин – в Москва усещат все по-болезнено войната чрез липсата на бензин и дизел. И не само там – само две бензиностации работят във втория по големина град в Уляновска област, Димитровград, съобщава ASTRA (КАДРИ). Лимитът да сипеш гориво е познат от други области – 20 литра на човек. "Това е някакъв ураган, който все още е трудно да се разбере. Не мисля, че някой е разбрал какво се случва. Но се чувствам като апокалипсис. Бих разбрал, ако бяхме някъде в зоната на обстрела, но сме на хиляда километра източно от Москва", сподели жител на града пред ASTRA. Отделно, бензиностанциите на "Роснефт", "Башнефт" и "ТНК" в цяла Русия забраниха продажбата на бензин в туби "поради увеличеното сезонно търсене", съобщава руското издание "Вьорстка". В своя дневен обзор, ISW - американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, цитира редица руски източници, описващи как бензинът и дизелът в Русия стават кът, изчезват. Русия вероятно ще продължи да страда от липси през лятото, заради повишеното търсене през летния сезон, това е традиционно, добавя институтът – ОЩЕ: Неофициалният Z-канал на Кремъл призна за Лаврата в Киев. Стоп за Московската рафинерия и ТАНЕКО

The Moscow-Saint Petersburg highway. A massive queue has formed at a gas station. Fuel sale restrictions have been introduced across Russia. pic.twitter.com/zJm8VuL2pK — WarTranslated (@wartranslated) June 16, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Украинският министър на отбраната Михайло Федоров заяви в интервю пред украинската телевизия ТСН, че в следващите 6 месеца Украйна има възможност да овладее и да държи инициативата на бойното поле. Сега ние оформяме бойното поле с дроновете си, докато руснаците са (принудени) да се адаптират, подчерта той. Според него руските удари по цивилни цели, като Киевско-Печорската лавра, са "агония и показват нервността на Путин":

Ukraine has a window of opportunity and will hold a battlefield advantage over the next 6 months, Defense Minister Mykhailo Fedorov said. He described Russian strikes on civilian infrastructure as “agony,” saying they do not affect the battlefield or weapons production. #Ukraine pic.twitter.com/UlJxvx728c — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 16, 2026

Ukraine’s 422nd Unmanned Systems Regiment and the 17th Army Corps struck and destroyed a Russian fuel tanker with a Bulava drone nearly 100 km behind the front line. #Ukraine pic.twitter.com/3lYMEM18BF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 17, 2026

Що се отнася до украинските оръжия, Украйна представи ракетата DART, предназначена за изстрелване от стратосферни балони на височина 12-18 км. Ракетата с диаметър 1,84 метра тежи 13 кг и носи бойна глава от 3,5-10 кг. Според разработчиците ѝ, навигацията ѝ се деактивира на около 6 км височина, преди да се запали двигателят с твърдо гориво, което ѝ позволява да продължи към целта си, без да бъде засегната от опити за електронно заглушаване - ОЩЕ: Докато я коткат как има шанс за мир: Украйна представи нови оръжия (ОБЗОР – ВИДЕО)

Ukraine has unveiled the DART missile, designed for launch from stratospheric balloons at altitudes of 12-18 km. The 1.84-meter missile weighs 13 kg and carries a 3.5-10 kg warhead. According to its developers, navigation is disabled at around 6 km altitude before the solid-fuel… pic.twitter.com/RHVDBa7BA2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 16, 2026

Новината е важна предвид нова руска система за заглушаване на Starlink "Волна Купол Гарант". За нея разказа Серхий Бескрестнов с позивна Flash (Светкавицата), един от основните съветници на Михайло Федоров. По думите на Бескрестнов, тя показва резултати, но на практика е неизползваема поради две причини. Първо, има нужда от много ток, за да работи – на фронта това не може да бъде осигурено. Второ, заглушава ефективно един сателит от Starlink, докато е в зоната, където работи руската система – ако обаче тази зона е покрита от повече от един сателит, вече ефективността на руската система пада:

Russia is increasing use of electronic warfare systems to jam Starlink satellite internet, Defense Ministry adviser Serhii “Flash” Beskrestnov said. He said test use was first observed in 2024, but activity has grown amid Ukrainian strikes on Russian logistics. The… https://t.co/broV0CrDOe pic.twitter.com/faBEkrJpY6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 16, 2026

Междувременно, украинската оръжейна компания Fire Point подписа меморандум с германската Hensoldt за сътрудничество по разработката на украинската система за противовъздушна и противоракетна отбрана Freya (Фрея). Hensoldt ще произвежда, тества и доставя радарни системи за наземния комплекс, докато Fire Point ще проектира цялостната архитектура, ще разработва и интегрира ракети-прехващачи FP-7.x, системи за управление и пускови установки, заяви съоснователят и главен конструктор на Fire Point Денис Щилерман:

Ukraine’s Fire Point signed a memorandum with Germany’s Hensoldt at Eurosatory 2026 to cooperate on the Freya air and missile defense system. Hensoldt will produce, test and supply radar systems for the ground-based complex, while Fire Point will design the overall architecture,… pic.twitter.com/vGrgqTQ71a — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 16, 2026

36 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 15 юни е имало 237 бойни сблъсъка спрямо 228 на 15 юни. Руснаците са хвърлили 287 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 66 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2800 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 80 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 9872 FPV дрона, което е с около 570 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

40 руски пехотни атаки са били отбити в Покровското направление съгласно официалната украинска информация. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, са станали 15 руски пехотни атаки, но откъм Часов Яр (Краматорското направление) е имало само 1. Падането на Константиновка е въпрос само на време, уверено заявява в дневния си обзор руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" (КАРТА). 29 руски пехотни атаки са организирани в района на Гуляйполе, Запорожка област. 20 руски пехотни атаки са извършени в Лиманското направление – Z-каналът "Рибар" говори за боеве в центъра на Лиман без да представя геолокализирани видеокадри за доказателство, още 13 е имало в съседното от юг Славянско направление. От това направление има и видеокадри как украинските дронове разбиват руски опит за атака с бронирани превозни средства:

Ukrainian drone units “APACHE” and adjacent forces repelled one of Russia’s largest recent mechanized assaults on the Sloviansk axis. Two Russian groups advanced simultaneously from Platonivka toward Zakitne and from Siversk toward Kryva Luka, deploying 28 motorcycles, up to 50… pic.twitter.com/Wp1luK3Wq8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 16, 2026

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 119 далекобойни дрона по цели в Украйна. Свалени са 97, сочи официалната сводка на украинските ВВС – с уточнение, че на 11 места в Украйна е имало удари от преминали през украинската ПВО руски далекобойни безпилотни системи. Ръководителят на военновременната администрация на Запорожка област Иван Федоров съобщава за 7 ранени и повредени 9 къщи. 157 украински далекобойни дрона са свалени над руска земя тази нощ, според сводката на руското военно министерство, а кметът на Москва Сергей Собянин добавя, че 18 от тях са свалени над руската столица.

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