Нов обрат в шахматния спор: ВАС върна в сила лиценза на БФШ 2022

Върховният административен съд (ВАС) отмени определение на Административен съд – София-град, с което беше спряно предварителното изпълнение на заповедта на министъра на младежта и спорта за издаване на лиценз на Сдружение „Българска федерация по шахмат 2022“ за спорта шахмат.

ВАС отмени спирането на лиценза на БФШ 2022

С определението си ВАС приема, че Сдружение „Българска федерация по шах“ не е доказало наличието на значителни или трудно поправими вреди, които да налагат спиране на предварителното изпълнение на административния акт. Съдът отбелязва също, че законодателят е предвидил предварително изпълнение на подобни актове с цел да се гарантира непрекъснатото функциониране на съответния спорт чрез лицензирана федерация.

На снимката: Васил Антонов - председател на БФШ 2022

Жалбата на БСФШ остава без разглеждане

В същото решение ВАС оставя в сила друго определение на Административен съд – София-град, с което жалбата на Сдружение „Българска спортна федерация по шахмат“ (БСФШ) срещу същата заповед е оставена без разглеждане поради липса на правен интерес. Според съда организацията не е подавала заявление за издаване на лиценз за спорта шахмат и поради това не може да оспорва издаването на лиценз на друга федерация.

Спорът в българския шахмат

Случаят е част от продължаващия спор за представителството на българския шахмат. В момента Сдружение „Българска федерация по шахмат 2022“ притежава лиценз от Министерството на младежта и спорта и е признато от държавата като национална спортна федерация по шахмат. От своя страна Сдружение „Българска спортна федерация по шахмат“ е единственият признат член на Международната шахматна федерация (FIDE) и представлява България в международната организация.

Настоящото определение на ВАС не разглежда въпроса коя организация следва да представлява българския шахмат пред FIDE, нито се произнася по международното признаване на която и да е от федерациите. Съдът се произнася единствено по въпроса за предварителното изпълнение на лиценза и процесуалната допустимост на подадените жалби.

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