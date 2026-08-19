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Почти 60% от "ваксинираните" деца у нас нямат антитела срещу морбили

19 август 2026, 7:26 часа 678 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Почти 60% от "ваксинираните" деца у нас нямат антитела срещу морбили

Броят на случаите на морбили в България от март до края на юли тази година достигнаха 489. Водим в Европа за тази година. Това съобщи главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев в профила си във Facebook. "Вярно - далеч сме от хилядите заболели в други страни за миналата година, епидемията у нас започва да затихва, но можеше ли да не се стига до това?", пита той. И дава отговор: "Категорично да".

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Става ясно, че 460 от всички 489 случая (или над 94%) са в три области - Враца, Ловеч и Плевен. 59,6% от изследваните "ваксинирани" деца в област Ловеч нямат антитела не само срещу морбили, а и срещу паротит и рубеола - другите два причинителя, включени във ваксината.

"В огромния брой от случаите това означава само едно нещо - общопрактикуващият лекар на тези деца е отчел ваксинация, която не е направил", каза той. И добавя: "От юридическа и финансова гледна точка - престъпление, от човешка – свинщина".

Доц. Кунчев припомня, че фирмите инвестират милиони в разработката на ефективни и безвредни ваксини, държавата отделя милиони, за да ги закупи, съхрани и дистрибутира във всеки регион, а НЗОК да плати за прилагането им. "И всичко това отива на вятъра защото съответния личен лекар решава, че той може да потъпче закона, да рискува живота и здравето на детето, а в някои случаи и да вземе някой лев от "доволни" родители - антиваксъри", възмутен е той.

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И дава конкретно предложение - личните лекари на деца, заболели от морбили с отчетена като направена от ОПЛ ваксинация и показала липса на антитела и срещу трите антигена във ваксината, да заплащат стойността на лечението, както и болничните на родителя. "Мисля, че е справедливо", казва главният държавен здравен инспектор.

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Морбили ваксинация Ангел Кунчев ваксини
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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