Бързи и гладни: къде да открием домашния вкус, когато нямаме време да готвим

Има хора, които през юли живеят без аларма и огледало на морския бряг и най-тежкото им кулинарно усилие е да нарежат зеленчуците, които са им под ръка. Има и такива, които вместо залези продължават да гонят крайни срокове и се чудят как да вместят пазаруване и готвене в ежедневие, в което 24 часа сякаш не стигат за нищо. Първите заслужават само благородна завист, а вторите – всичко вкусно, което BILLA Ready може да предложи.

Защото всеки от нас има дни, в които иска обядът му да бъде нещо различно от енергийно барче или шепа ядки между две срещи. Тогава търсим добрата храна с домашен вкус, която носи усещане за почивка, макар и за една порция време.

Когато денят започне набързо

Не всяка сутрин започва по план. Излизате без закуска, чака ви дълъг път или трябва да приготвите нещо за децата в последния момент. Вместо да правите компромис с първото хранене за деня, една кратка спирка в BILLA пекарната може да реши проблема.

Ароматът на прясно изпечените банички, кроасани и пухкави закуски събужда със силата на двойно еспресо. А хлябът е цар в асортимента и се създава с грижа за различни поводи и хранителни режими. Освен богатото разнообразие от видове и вкусове, част от предложенията се приготвят с брашно, мляно на каменна мелница – традиционен метод, който запазва повече от естествените качества на зърното и допринася за плътния вкус и характерната текстура.

Истинският обяд като енергийно презареждане

Най-лесно е именно обядът да отпадне от програмата ви или да бъде заменен с нещо за хапване набързо. Но когато денят е натоварен, нуждата от енергийно презареждане с пълноценна храна се усеща.

Готвените ястия на BILLA са добро решение, независимо дали пазарувате на път към офиса, или сте забравили да се подготвите за брънч с приятели. От традиционните миш-маш и пълнени чушки до вариацията на качамак със спанак и моцарела на шеф Ангелов – топлата точка на BILLA е мястото, в което откривате домашния вкус далеч от вкъщи.

Искате да сте с хората, а не в кухнята

Уютът обаче не започва от тенджерата. Понякога той идва от възможността да седнете около масата навреме, вместо да прекарате цялата вечер в готвене. В такива моменти наблизо е деликатесната витрина на BILLA Ready.

Кебапчетата са класика, когато имате нужда от добро и бързо решение за меню, независимо дали ви събира футболен мач, или желанието да наваксате с новините в личния си свят. В BILLA Ready те са приготвени с балансирано съотношение между месо и мазнина за повече сочност, и се комбинират лесно с руска салата, снежанка или боб с лютеница. Ако гостите се появят неочаквано, различните видове маслини, рибни деликатеси и крехки сарми помагат бързо да подредите богата трапеза без излишен стрес.

Накрая на деня никой не си прави равносметка колко време е готвил. По-важно е, че е имало какво да сложи на масата.