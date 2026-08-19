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Минният бранш поиска отваряне на урановите мини в България

19 август 2026, 6:50 часа 775 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Минният бранш поиска отваряне на урановите мини в България

Проекти за възобновяване на добива на критични суровини и редкоземни метали е разработила Българската минно-геоложка камара (БМГК) и очаква съдействие от правителството. С премиера Румен Радев весе е било обсъдено бъдещо развитие на добива на уран, волфрам и манган у нас. Това съобщи председателят на БМГК Николай Вълканов по случай Деня на миньора. "Европейският съюз отпуска финансиране, за да се разработват находища на критични суровини, но у нас това не се прави. Надявам се с министъра на енергетиката Ива Петрова и с премиера Румен Радев да започнем да работим в тази насока", каза той, цитиран от в. "Сега".

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Министър Петрова заяви, че са готови съвместно да разработят програма за проучване и оценка на потенциала на България за добив на стратегически и критични суровини, включително редкоземни метали. Тя посочи, че правителството ще насърчава проучванията за нови находища и възможности за съпътстващ добив на продукти с висока добавена стойност. 

Според Минно-геоложката камара, към този момент най-важни критични суровини са уран, волфрам и манган. "България разполага със залежи на уран, но добивът му е спрян с решение на правителството преди повече от 30 години. Мотивите са били свързани с тогавашната ниска рентабилност и с екологични съображения. Сега технологиите са се развили и позволяват уран да се добива безопасно за околната среда и за работещите", каза Вълканов.

Затова от бранша настояват правителството да преразгледа забраната за добив на уран и да отвори процеса чрез концесиониране.

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Друг важен редкоземен метал е волфрамът, който се използва в електрониката, високите технологии и военната индустрия. В България основните находища са в Западните Родопи.

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От БМГК посочиха, че в България е едно най-големите находища на манган в Европа. То е във Варненския руден район (до с. Оброчище). Редкият метал играе важна роля в производството на стомана и алуминиеви сплави, а също и за производството на алкални и литиево-йонни батерии.

"Очертава се до 10-15 години Европа да изчерпи запасите си с полезни изкопаеми. Правителствата трябва да вземат мерки как в бъдеще ще се снабдяват със суровини. Китай, например, взима концесии за добив на различни минерали в чужбина, за да развива индустрията си, автомобилостроенето, строителството. Един от регионите с голям потенциал е Африка, където има значителни запаси на полезни изкопаеми", коментира Николай Вълканов.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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