МВнР: България е шокирана от стрелбата в Хамбург

"България изказва своите искрени съболезнования на семействата на жертвите на това ужасно престъпление. Нашите мисли са с народа на Германия", написаха още от външно. ОЩЕ: Убити и ранени при нападение в център на "Свидетелите на Йехова" в Хамбург (ВИДЕО)

Припомняме, че 8 души загинаха, а над 20 бяха ранени в резултат на стрелба в германския град Хамбург. Инцидентът е станал снощи около 21 ч. в квартал Алстердорф. Нападението е станало в център на Свидетели на Йехова. ОЩЕ: Стрелецът от Хамбург е сред загиналите

We are shocked by the deadly church shooting in #Hamburg. Bulgaria expresses its sincere condolences to the families of the victims of this terrible crime. Our thoughts are with the people of Germany. @GermanyDiplo