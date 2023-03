МВнР: Членството ни в НАТО е основната гаранция за сигурност на българите

„Днес България празнува 19 години като член на НАТО. Ние сме по-силни заедно в отговор на предизвикателствата пред сигурността в евроатлантическия регион и в нашата подкрепа за Украйна. Ние сме НАТО“, се посочва още в позицията на външно министерство.

България е част от най-голямото разширяване на Алианса през 2004 г., когато редом с Естония, Латвия, Литва, Румъния, Словакия, Словения става част от евроатлантическото семейство. 2009 г. се присъединяват първите две страни от Западните Балкани – Албания и Хърватия, а през 2016 – Черна гора. През 2019 г. Република Северна Македония става 30-ият член на Алианса.

Today 🇧🇬 celebrates 19 years as a member of #NATO. The accession to the Alliance is the main guarantee for security of the 🇧🇬 citizens.We stand #StrongerTogether in response to the security challenges in the Euro-Atlantic region&in our support of 🇺🇦. #WeAreNATO #BulgariaInNATO pic.twitter.com/cReNWq1uM5