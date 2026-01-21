На протест: От "Правосъдие за всеки" поискаха оставката на Борислав Сарафов (ВИДЕО)

"Правосъдие за всеки" организира нов протест срещу Борислав Сарафов. Демонстрантите излязоха пред съдебните палати в София, Пловдив, Варна и Бургас.

В София се проведе и шествие до сградата на ВСС. Протестиращите настояват Сарафов незабавно да напусне поста и да бъде избран нов изпълняващ функциите главен прокурор, който да гарантира честни избори. Според "Правосъдие за всеки" незаконното присъствие на Борислав Сарафов след изтичане на шестмесечния му мандат, блокира цялата съдебна система. Вчера стана ясно, че Конституционият съд образува дело за мандата на Сарафов.

В Пловдив протестът беше организиран от обединение "Студенти против мафията"и от инициативата "Правосъдие за всеки".

