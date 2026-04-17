17 април 2026, 14:52 часа 584 прочитания 0 коментара
Снимка: Кауфланд
Над 100 продукта с намалени цени до средата на май в Kaufland

Промоциите достигат до -46%, кафето е с 25% по-ниска цена

В допълнение на традиционната си седмична брошура с над 1600 промоционални предложения, Kaufland свали цената на още 100 продукта за период от 3 седмици. Инициативата обхваща широка гама храни и напитки, като намаленията достигат до 46%. За по-лесно ориентиране в магазина, допълнително намалените продукти са обозначени с червени етикети.

Кафе, сирене и кисело и прясно мляко с 25% по-ниска цена

Намаленията включват разнообразие от продукти, част от пазара на всяко семейство. Сред предложенията са краве сирене и кафе с 25% отстъпка и кисело и прясно мляко – с 27%. Богатото разнообразие се допълва още от деликатеси, маслини, замразени зеленчуци, консерви, сладки изкушения и предложения за хапване „на бързо“.

Всички предложения могат да бъдат намерени и онлайн тук.

Антон Иванов
