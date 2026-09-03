Крум Зарков: Илияна Йотова ще спечели, трудно би се намерил по-добър от нея за президент

БСП подкрепи Илияна Йотова за президент, защото тя е дългогодишен партньор на партията, но и защото според лидера на социалистите има всички основания да спечели предстоящите президентски избори. Това заяви Крум Зарков в предаването „Лице в лице“ по bTV. „Не е тайна, че между БСП и Илияна Йотова има дълготрайни, успешни връзки, от които никой не се е отрекъл. И не е също така тайна, тъй като е очевидно за всички, че през последната година Илияна Йотова се държа много достойно като държавен глава в един много труден момент“, заяви Зарков.

По думите му най-логичното решение за БСП е да се консолидира около кандидатурата на Йотова и да допринесе за избирането ѝ за държавен глава. Крум Зарков отрече да е сред обсъжданите имена за кандидат за вицепрезидент на Илияна Йотова. Той подчерта, че продължава да работи за това БСП да заеме достойното си място в политическия живот. „Моят път продължава по другата линия отвъд това“, заяви Зарков.

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Според лидера на БСП президентските избори трябва да се превърнат в съдържателен политически дебат, независимо от това кои ще бъдат кандидатите. Той коментира имената, които вече се обсъждат, сред които Андрей Гюров, Христанов, Василев, Сидеров и Димов, както и евентуален кандидат на „Възраждане“. „Вярвам, че Илияна Йотова ще спечели. Мисля, че тя има всички основания за това. Мисля, че трудно ще се намери някой, който по-добре да познава както българската, така и европейската политика, така и институцията президент по обективни причини“, каза Зарков.

Той обаче подчерта, че не очаква изборите да бъдат просто състезание между отделни личности. „Надявам се, искрено се надявам, не само на резултата, а да се проведе съдържателен дебат между тези кандидати и българското гражданство за това що е то президентът и какво се крие зад този въпрос – що е то единство на нацията, що е то държавност“, посочи той.

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По думите му президентът трябва да има способността да намира каузите, които могат да бъдат поставени отвъд политическите боричкания. Зарков защити ролята на президента в парламентарната република и определи институцията като ключово важна. По думите му държавният глава има отношение към парламентарната власт чрез правото си на вето, към съдебната – чрез съответните номинации, а към изпълнителната – чрез общи назначения и други правомощия.

Зарков обърна внимание и на ролята на вицепрезидента. „Вицепрезидентът също е важно да напомним – не е заместник на президента, а отделна институция, която е натоварена от президента с различни функции и то значими, като тези от българското гражданство“, каза той. Според него президентът по принцип би могъл да не делегира правомощия на вицепрезидента, но това няма логика да се случи.

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Лидерът на БСП определи първите месеци на правителството на премиера Радев като противоречиви. „Това беше период от време, в който големи надежди и едри заявки се сблъскаха с една доста трудна действителност“, каза той. Според него в правителствената програма има предложения, които заслужават подкрепа. Сред тях той посочи заявката за „деолигархизация“.

„Тая сложна дума – да се надяваме да бъде изпълнена със съдържание, но при всички случаи внасянето на повече почтеност в управлението е нещо, с което правителството се е заело“, каза Зарков. Той посочи още въпроса с концесионните такси и заявката за реформа в образованието като важни теми. В същото време Зарков изрази притеснения от икономическата и социалната политика на кабинета.

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