Илияна Йотова обяви кой е кандидатът й за вицепрезидент

Илияна Йотова обяви генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев като неин кандидат за вицепрезидент. Йотова съобщи с кого ще се яви на предстоящите президентски избори през октомври пред журналисти в Софийската филхармония. Президентът е гост на откриването на концертния сезон 2026/2027 на филхармонията.

Още: Битката за "Дондуков" 2: Ето кои са кандидатите, които ще кръстосат шпаги за президентството (ОБЗОР)

През юли в интервю в ефира на предаването „Панорама“ на Българската национална телевизия (БНТ) Илияна Йотова заяви, че ще се кандидатира за президент на предстоящите избори през есента, като посочи, че кандидатурата ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет. Тогава тя не посочи кой ще се кандидатира с нея като вицепрезидент, като добави, че ще остави това за есента.

Още: Социолог: С 99,9% вероятност ще има балотаж на президентските избори

,На 23 януари т.г. Йотова пое поста на държавен глава, след като Конституционният съд реши, че пълномощията на настоящия премиер Румен Радев се прекратяват предсрочно заради подадената от него оставка. На 19 януари в обръщение до българския народ Румен Радев обяви, че ще подаде оставка. Йотова е първата жена в историята на България, която заема поста на президент. Според Конституцията при прекратяване на правомощията на държавния глава вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата.

Още: Борисов няма обяснение пред избирателите на ГЕРБ защо играе за Йотова