Войната в Украйна:

Най-студените места в страната. Времето утре - 19 септември 2025 г.

18 септември 2025, 12:16 часа 417 прочитания 0 коментара
Най-студените места в страната. Времето утре - 19 септември 2025 г.

На 19 септември 2025 г. сутринта ще е хладна с минимални температури между 6° и 11°, в котловините и високите полета – с около 2° по-ниски, по Черноморието: 14°-16°, за София – около 7°. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°, за София - около 24°. Най-студено сутринта ще бъде в Смолян - 6 градуса, Перник, Кюстендил и Благоевград - 8 градуса. На летни дневни температури ще се радват жителите на Хасково - 30 градуса, Видин, Монтана, Стара Загора - 29 градуса, показва прогнозата за времето.

ОЩЕ: Седмична прогноза за времето за 15-21 септември 2025 г.

Слънчево в планините

Над планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен и силен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра - около 12°.

Слаб вятър по Черноморието

По Черноморието ще бъде слънчево със слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 25°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца. Ще продължи да се повишава.

ОЩЕ: Времето до края на септември, 2025 година: Прогнозата на Николай Василковски

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: Meteo.bg 

Снимки: БГНЕС

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
прогноза за времето времето времето утре
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес