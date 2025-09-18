Прогноза за времето - 19 септември 2025 г. (петък)

През нощта ще бъде ясно. Вятърът ще отслабне и на много места ще стихне. Сутринта ще е хладна с минимални температури между 6 и 11 градуса, в котловините и високите полета – с около 2 градуса по-ниски, по Черноморието – 14-16 градуса, за София – около 7 градуса. В петък ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София - около 24 градуса.

Атмосферното налягане е и ще остане по-високо от средното за месеца.

ОЩЕ: "Лято в есента": Проф. Рачев издаде ще става ли за море през септември

В планините и по морето

Над планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен и силен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, на 2000 метра - около 12 градуса.

По Черноморието ще бъде слънчево със слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 25 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 11 мин. и залязва в 19 ч. и 29 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 18 мин. Луната в София изгрява в 4 ч. и 24 мин. и залязва в 18 ч. и 34 мин. Фаза на Луната: два дни преди новолуние.

Източник: meteo.bg