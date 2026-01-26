Войната в Украйна:

Най-тежката година: Добивът на маслодайна роза паднал наполовина, внасяме розово масло от чужбина

26 януари 2026, 12:11 часа 324 прочитания 0 коментара
Добивът на маслодайна роза падна на 50% от предходната година. Последната година е най-тежка от последните 10, а 30 години се занимаваме с розопроизводство. Това заяви Петър Симеонов, председател на Асоциацията на розопроизводителите.

Той е един от родните участници на приключилото вчера най-голямото изложение в света за храни и селскостопански стоки – "Зелена седмица" в Берлин. Не експото са участвали общо 15 български представители.

"Климатичните промени оказват огромно влияние върху розата - топла и мека зима, студена пролет, измръзвания на 60–100%, нисък добив, ниско качество на цвета, впоследствие и лошо розово масло", обясни той.

Огромни площи в момента са изоставени, категоричен беше експертът, като допълни и че в България има огромен внос на розово масло от чужбина. По думите му вносът е основно от Азербайджан и Турция. 

Производителите са притеснени и от продължаващия износ на разсад за трети страни. "По този начин розопроизводството се изнася някъде в чужбина", заяви Симеонов.

Източник: iStock

Проблемът с водата

Симеонов е песимист и не вижда как българското производство може да бъде спасено.

"Може да завишим единствено добивите с вода, която искаме да си я добием със сондажи, защото повечето розопроизводители са в планински райони. Сондажите са над 100 метра и това е огромна инвестиция за всеки розопроизводител", допълни той.

Според него е време държавата да създаде мярка, която да подпомага напояването на по-особеното производство - рози, както и зеленчуци и плодове.

"Трябва ни вода. Само за около 1% от розовите насаждения има осигурено напояване", коментира проблемите на бранша Симеонов. Той допълни, че самата процедура за сондажите е много тежка и тромава, с много бюрократични изисквания и трае около 2 години, предаде БНР.

"Няма как производител на 50 - 6- дка да си позволи инвестиция от 25 000 - 30 000 лв за вода", заяви Симеонов. Той обаче е категоричен, че решаването на проблема с напояването би вдигнало веднага добива с между 30 и 50%

Той обработва 150 декара маслодайна рода и 65 декара биологична лавандула в гр. Гурково.

Десислава Любомирова
