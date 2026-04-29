Войната в Украйна:

Не си подновил "Гражданска отговорност", ставаш престъпник без да знаеш

29 април 2026, 10:40 часа 678 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
В България от 7 септември 2025 г. действа модел на служебна дерегистрация на коли. При изтичане на застраховка "Гражданска отговорност", автомобилът се дерегистрира автоматично в масивите на МВР, без собственикът да бъде уведомен, алармират от Института за пътна безопасност (ИПБ). В позиция до медиите те заявяват, че заради тези промени в Закона за движението по пътищата хиляди добросъвестни шофьори са превърнати в престъпници без тяхно знание. Промените, според тях, нарушават основни конституционни принципи и правото на ЕС.

"Това не е контрол – това е информационно затъмнение. Всеки километър, изминат от нищо неподозиращия водач след този акт, го превръща в извършител на тежко нарушение", се казва в становището им.

Резултатът е глоба от 255 евро, 6 месеца без книжка, а това често означаващо загуба на препитание, както и сваляне на регистрационни табели на пътя.

Правният анализ на ИПБ показва, че законът наказва по-сурово човека, който не знае, че автомобилът му е дерегистриран, отколкото шофьор, който съзнателно и дръзко кара с отнета книжка. „Това е административен рекет, който няма нищо общо с безопасността на движението, а единствено с пълненето на бюджета чрез репресия“, категорични са от ИПБ.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Исканията

ИПБ призовава народните представители за незабавна законодателна реформа:

  • Пълна отмяна на служебната дерегистрация - регистрацията на автомобила не трябва да зависи от застраховката. Санкцията трябва да бъде за липса на полица, а не за управление на дерегистрирано МПС.
  • Задължително предварително уведомяване и спиране на „тайните“ актове. Гражданинът трябва да бъде предупреден чрез SMS, имейл или системата за сигурно електронно връчване.
  • Прекратяване на административния хаос - съдилищата са затрупани от жалби срещу тези несправедливи актове, което коства милиони на данъкоплатците за съдебни разноски.

От ИПБ са категорични, че „безопасността не се постига със засади“, а с предвидимост и партньорство между държавата и гражданите.

Те призовават президента и лидерите на политическите сили да спрат този законов абсурд. В противен случай от ИПБ ще инициират масови колективни искове срещу държавата за нарушаване на правото на Европейския съюз.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Гражданска отговорност шофьори ИПБ дерегистрация
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес