Неин директор още е управител на фирма, но Сметната палата не откри конфликт на интереси

Сметната палата не установи конфликт на интереси или несъвместимост при проверка на сигнал срещу директор на одитна дирекция в институцията. Тя е била извършена в отговор на искане на Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание, до която е бил изпратен сигналът по случая, обявиха от органа. Всичко това е следствие от действията на председателя на бюджетната комисия в 52-рия парламент Константин Проданов от "Прогресивна България", който поиска проверка по постъпила жалба за множество нарушения в Сметната палата.

Красимир Димитров и участието му във фирма за финансови консултации, докато е директор на одитите в Сметната палата

В сигнала се твърди за концентрация на власт, намеси в независимата работа на одиторите, конфликти на интереси. Проданов е приложил документа в писмо до председателя на палатата Димитър Главчев. Искаше се проверка на назначаването на Красимир Димитров като директор на одитната дирекция “Одити за съответствието”. Той е бил назначен през месец април на временен договор, докато са налице данни, че Димитров има участие във фирма със сходен предмет на дейност - финансови консултации.

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Справка в Търговския регистър по три имена сочи, че лице с такова име участва в управлението на фирма “Аудиториум” ЕООД. Тя е с предмет на дейност “Вътрешна и външна търговия; покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; вътрешен и международен туризъм; консултантска дейност и изработване на проекти в различни икономическо–социални сфери”. Капиталът ѝ е малко над 10 000 евро - към януари 2026 г.

Към 18 юни 2026 г. Красимир Димитров все още се води едноличен управител - от юли 2019 г., като преди това е бил съдружник с Пламен Димитров, вероятно негов брат, ако се съди по еднаквото бащино име.

Миналата година фирмата е била включена в списъка с длъжници с неуредени публични задължения и данните в сигнала са, че техният размер е над 36 000 евро. Излиза ли така, че човек, който ръководи одитите за съответствие в държавата и следи как се харчат публичните средства, е длъжник на хазната - това е въпрос, който не получава институционален отговор.

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Снимка: БГНЕС

Мотивите на палатата да няма конфликт на интереси

От палатата казват, че със заповед на председателя Димитър Главчев е била назначена комисия, която е извършила проверка на изложените твърдения за несъвместимост и нарушения на трудовото законодателство. В хода на проверката е установено, че служителят е представил нотариално заверен договор за прехвърляне на дружествени дялове, както и декларация, удостоверяваща липсата на обстоятелствата по чл. 28, ал. 1 от Закона за Сметната палата.

Само че според Търговския закон прехвърлянето на дружествени дялове има правно действие спрямо трети лица (включително държавата, държавни институции като Сметната палата, НАП и др.) от момента на вписването му в Търговския регистър.

Красимир Димитров все още е едноличен управител на фирма "Аудиториум" според Търговския регистър - около два месеца след като е назначен за директор на дирекция в Сметната палата. Това, изглежда, е в противоречие с чл. 28, ал. 1 от Закона за Сметната палата (забрана за извършване на друга платена дейност).

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От палатата пък казват, че законът предвижда възможност лицето да предприеме действия за отстраняване на обстоятелства на несъвместимост и да представи доказателства за това пред органа по назначаването.

"От проверката става ясно още, че служителят е назначен за времето, докато длъжността бъде заета след конкурс", гласят още аргументите на Сметната палата. "В резултат на извършената проверка не са установени нарушения на изискванията на Закона за Сметната палата", пишат от институцията.

Прави впечатление още нещо ключово в прессъобщението на палатата: "При проверката на допустимостта е установено, че сигналът е анонимен (няма съвпадение между три имена на подателя и ЕГН). Поради това по него не е образувано производство по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения".

По реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), не се образува производство по анонимно подадени сигнали. Казусът обаче е по-дълбок и засяга въпроса има ли конфликт на интереси, или няма.

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