Властта вдигна мерника и на Сметната палата

Властта има информация за множество нарушения в Сметната палата. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов от "Прогресивна България" е автор на писмо до председателя на палатата Димитър Главчев, с което иска информация по спорните казуси.

Към писмото има приложен сигнал за концентрация на власт, намеси в независимата работа на одиторите, както и за конфликти на интереси.

Проданов посочва в писмото, че назначаването за директор на одитната дирекция "Одити за съответствието" на Красимир Емилов Димитров трябва да бъде проверено, пише Сега.

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Има данни, че въпреки че Димитров е бил назначен през април на временен договор, той има участие във фирма със сходен предмет на дейност - финансови консултации. Действително проверка във фирмените регистри потвърждава, че лице с такова име участва в управлението на фирма "Аудиториум".

"Вътрешна и външна търговия; покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; вътрешен и международен туризъм; консултантска дейност и изработване на проекти в различни икономическо–социални сфери" е предметът на дейност на фирмата.

Източник: БГНЕС

Тя е подала годишен отчет последно за 2023 г., като той още се обработва. Фирмата е била включена миналата година в списъка с длъжници с неуредени публични задължения.

Нарушенията

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В доклада се твърди, че в същата ситуация - сонфликтна частна практика по линия на обучения на представители на общини и други публични органи, има и друг главен одитор-методолог, назначен в кабинета на председателя на палатата.

Обвиненията не са само по отношение на спорните назначения. Твърди се още, че в палатата има и голяма концентрация на власт в единия от зам.-председателите, като до това разпределение се е стигнало след структурни промени, предприети от председателя през февруари. Сигналът посочва още, че организацията на работата позволява даване на устни указания - абсолютно забранена практика, при която не остават следи. Има обвинения и за сериозни забавяния на отделни доклади.

Отчетен проблем е и преназначаването на пенсионирани служители. Така например от 37 пенсионирани служители, 22 са преназначени, като трима са сложени на новосъздадени позиции главни одитори методолози с тримесечни договори. В сигнала се твърди, че тези кратки договори за ключови експерти унищожават фундаменталния принцип за независимост в работата на палатата, защото превръщат специалистите в заложници.

Аргументите по обвиненията са подкрепени от редица документи.

Експерти обаче изразяват съмнения дали в този случай извършването на проверка от самия Главчев е удачно като форма за удостоверяване на фактите.

Съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев също беше сигнализирал за евентуални нарушения в питане до служебния финансов министър Георги Клисурски. Тогава твърденията бяха, че към края на 2025 г. има данни за 20 одитни задачи, по които са били готови проекти на доклади, но в крайна сметка те не са били приети заради прекомерни забавяния и променена правна рамка. В рамките на служебния кабинет обаче Мирчев не получи отговор.