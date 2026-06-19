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Нищо не е такова, каквото изглежда: Нашата доза допамин за днес

19 юни 2026, 22:30 часа 507 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/Х
Нищо не е такова, каквото изглежда: Нашата доза допамин за днес

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

"Мамо, помощ!" Неочаквана ситуация на улица може да е повод за уплаха за едни и възможност да се посмеят - за други.

Доза допамин за 8 юни 2026 г.: Без такива шегаджии наоколо, моля!

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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