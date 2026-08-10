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След 10 дни в "Пирогов": 12-годишното дете от Лясковец, пострадало с тротинетка, вече е у дома

10 август 2026, 9:56 часа 857 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
След 10 дни в "Пирогов": 12-годишното дете от Лясковец, пострадало с тротинетка, вече е у дома

След 10-дневно лечение болница „Пирогов“ изписва 12-годишното дете от Лясковец, което пострада тежко при инцидент с електрическа тротинетка, съобщиха от лечебното заведение. Момчето е диагностицирано с тежка черепно-мозъчна травма, с опасност за живота, а след транспортирането, детето бе оперирано от началника на Клиниката по неврохирургия проф. Николай Габровски и детския неврохирург д-р Стефан Овнарски.

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Специалистите от „Пирогов“ отново апелират електрическите тротинетки да се използват разумно, а родителите да упражняват по-сериозен контрол.

Инцидентът стана на 28 юли около 10:00 часа в Лясковец. Детето бе закарано в тежко състояние във великотърновската болница, а след това беше транспортирано с въздушна линейка. По случая започна разследване.

 

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Пирогов тротинетка електрическа тротинетка
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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