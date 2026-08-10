От "Възраждане" измислиха панацея за туризма: Изкуствен остров в Черно море

Изкуствен остров в Черно море може да реши проблемите на българския туризъм. Един такъв амбициозен проект в Слънчев бряг може да превърне България в дестинация от бъдещето.

Такова предложение лансира Иван Иванов, бивш кандидат на "Възраждане" за кмет на район "Връбница" в София.

"Изкуствен остров в Черно море? ​Ако искаш да разбереш защо българският туризъм тъпче на едно място, не гледай цените на шезлонгите - гледай мащаба на мисленето ни. ​Казвам го директно, за да няма сръдливи недоразбрали: Аз съм „ЗА“ изкуствен остров край нашия бряг. Категорично „ЗА“", написа той.

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"Като няма място - защо не го създадем?"

​"И преди някой да изпухти: „Ей, пак почнахме с дубайските фантазии!“, нека свалим погледа от Персийския залив и да включим GPS-а за нещо много по-близко. ​Нека да не е Катар. Нека да не е и Саудитска Арабия. Погледнете Батуми, Грузия. На същото онова Черно море. С идентични вълни, сходен пясък и абсолютно същото дъно. ​Там вече насипват. Проектът Ambassadori Island Batumi прави 84 хектара нова територия (остров и два полуострова). Първите 26 хектара вече са въведени в експлоатация, а строителството върху новосъздадената суша си върви. Докато ние си философстваме по форумите, Грузия буквално си разширява държавата в морето", пише още Иванов.

​Според него "ние тук въртим една и съща тридесетгодишна грамофонна плоча: ​„Застроено е.“ „Бетонът е много.“ ​„Първа линия свърши.“ ​„Плажовете са претъпкани“".

"​Добре де, като няма място - защо не го създадем? ​Представете си визия край Слънчев бряг: Не върху дюните. Не върху последните оцелели гористи хълмове. Не върху осквернените остатъци от брега. В морето. ​Архитектурно бижу. Модерно яхтено пристанище, пешеходни пространства, концертна сцена, чисти плажове, аквариум, паркове и развлечения от световна класа. Нещо, заради което чужденецът няма да каже „там е евтино“, а „отивам в България, за да видя точно това!“. ​Точно тук е нашият голям проблем: Ние вечно се питаме „Как да спасим това, което ни е останало?“, докато държавите с визия питат: „Какво да сътворим, което светът още не е виждал тук?“", коментира Иванов.

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Той допусна, че по отношение на идеята му виднага би се появил дежурният аргумент: „Ами екологията?!“.

"Истината е , че докато нас ни е грижа за хабитата на попчетата, държавите с визия променят географията си. ​Екологията е задължителна, а не извинение за мързел. Всеки подобен проект изисква брутално сериозно проучване на теченията, седиментите и морските екосистеми. Но има огромна, космическа разлика между: ​„Това трябва да се направи умно и внимателно“ и „Това изобщо не трябва да се прави!“. ​Ако човечеството разсъждаваше по втория начин, днес нямаше да имаме тунела под Ла Манш, летището над водата в Осака, мостове между острови или половината съвременна инфраструктура. Да, Palm Jumeirah направи своите грешки. Но лекът за лошото инженерство е по-добро инженерство, а не страх от прогреса", заяви той.

България - дестинация от бъдещето

По думите му българското законодателство вече знае какво е „изкуствен остров“.

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"В Морския пространствен план на България (2021–2035) тези понятия съществуват на хартия. Не говорим за научна фантастика. Говорим за липса на амбиция. Ние не страдаме от липса на море. Ние страдаме от хронична липса на мащаб. Знаете ли какво ще стане, ако утре някой предложи това за Слънчев бряг? ​Първо ще бъде обявено за лудост. ​После - за технически невъзможно. След това ще обясним защо „няма пари“ и как това няма как да стане. Накрая ще направим три Инициативни комитета „Против“", пише още Иванов.

​"След 10 години ще отидем на почивка в Батуми, ще се снимаме на техния остров и ще напишем във Facebook: „Ех, гледай хората какво направиха, а ние...“ Грузинците не са извънземни. Нито арабите са. Просто някой там е имал смелостта първи да попита: „А защо да не опитам?“. А ако не е един? Оставям на Вас разсъжденията.​ Но според мен ни трябва поне един визуален символ, който да превърне България в дестинация от бъдещето. Слънчев бряг има цялата логистика — летище наблизо, леглова база, световна разпознаваемост. Липсва му само нещо, което да спре дъха. Моят глас е ЗА. А твоят? Спри да мислиш дали е „възможно“ — в Батуми вече го правят. Имаме ли куража да искаме мащаб, или ни е по-удобно да останем вечните кибици на Балканите?", пита той.