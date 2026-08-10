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След трагедията в Пловдив: Най-известният глас в България поиска пълна забрана за телефоните в училище

10 август 2026, 11:29 часа 3492 прочитания 2 коментара
Снимка: Гергана Стоянова
След трагедията в Пловдив: Най-известният глас в България поиска пълна забрана за телефоните в училище

Пълна забрана за ползване на телефони в училище и достъп до социални мрежи на деца до 16-годишна възраст. Такива мерки поиска след трагедията в Пловдив с убития от тийнейджъри Георги Кузев театралната, филмова, телевизионна и озвучаваща актриса Гергана Стоянова.

"Не мога да спра да мисля за последните минути от живота на този клет човек. И за живота на сестра му, за която е бил единственото близко по съдба същество. Представям си как се чувства след излизането и публикуването на всяка зловеща подробност... И не мога да не се замисля за една по-дълбока болест на нашето време — загубата на уважението към човешкото достойнство", написа най-известният глас в България.

Без телефони в училище и социални мрежи

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"Мисля, че от тази учебна година МОН трябва да въведе ясна забрана за носенето и използването на телефони в училище до 12 клас. Училището не може да бъде продължение на виртуалната джунгла, в която всяка грешка се превръща в зрелище, а всяко унижение — в материал за нечия минута популярност", категорична е Стоянова.

Също така тя смята, че в България трябва да има ясни ограничения за достъпа до социални мрежи на деца под 16 години. "Ако зависеше само от мен, тази граница би била още по-висока - до 18 години. Не защото искам да отнема свободата на младите хора, а защото свободата без нравствена зрялост лесно се превръща в жестокост", допълва тя.

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"Все по-често виждаме как нечие унижение се превръща в „забавление“, как чуждата болка се превръща в съдържание, а заснемането и разпространяването на нечие падение се приема като повод за слава. В свят, в който всеки може за секунди да превърне чуждото страдание в своя публикация, най-страшното е не липсата на камери - а липсата на съвест зад тях. Проблемът не е, че децата ни гледат в екрани. Проблемът е какво започват да виждат в тях - свят, в който човешкото достойнство е евтин реквизит, а чуждият срам е валута за внимание. На децата ни не им трябват още технологии, които да усилват шума. Трябват им граници, смисъл и хора, които да им покажат, че човекът отсреща не е публика, а съдба", коментира Гергана Стоянова.

Тя обобщава трите си предложения:

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"1. Спешно, без никакво бавене – бърза, строга и безкомпромисна присъда.

2. Забрана за ползване на телефони в училище до 12 клас.

3. Забрана за ползване на социални мрежи до 16 годишна възраст. (по-добре 18!)"

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Пловдив Гергана Стоянова убийство Георги Кузев
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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